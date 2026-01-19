Michael Douglas i Catherine Zeta Jones s djecom otputovali na Antarktiku. Tamo je i Kolinda

Legendarni američki glumac i producent Michael Douglas (81) iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavivši fotografiju s jedne od najudaljenijih i najnegostoljubivijih destinacija na svijetu. Svojim pratiteljima poslao je pozdrave s obiteljskog putovanja na Antarktiku.

Na zapanjujućoj fotografiji, Douglas pozira sa suprugom, glumicom Catherinom Zeta-Jones (56), te njihovom djecom, sinom Dylanom i kćeri Carys. Svi su odjeveni u toplu ekspedicijsku odjeću, sjedeći u malom čamcu okruženi ledom i morem, dok se u pozadini uzdižu veličanstveni snježni vrhovi Antarktike. Vedro nebo i mirno more sugeriraju da ih je na putovanju poslužilo rijetko lijepo vrijeme za taj dio svijeta. Uz jednostavan opis "Pozdravi s Antarktike!", glumac je podijelio rijedak trenutak obiteljskog zajedništva.

Ovo putovanje dolazi u vrijeme kada se Douglas svjesno povukao iz svijeta aktivne glume kako bi se, nakon gotovo šezdeset godina karijere, više posvetio obitelji i producentskom radu. Još ranije je izjavio kako nema namjeru vraćati se glumi osim ako se ne pojavi zaista poseban projekt. Čini se da to vrijeme koristi za stvaranje nezaboravnih uspomena sa svojim najbližima, a putovanje na Antarktiku uslijedilo je samo dva mjeseca nakon što su on i Catherine Zeta-Jones u studenom 2025. proslavili 25. godišnjicu braka.

Na Antarktici je i Kolinda Grabar Kitarović

A na ovo veličanstveno putovanje odlučila se i bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović. Svoje putovanje bilježi i na društvenim mrežama, a opisala ga je kao ispunjenje vlastitog sna te istaknula važnost očuvanja okoliša. Kako smo ranije pisali, put je krenuo iz Čilea, a boravi na ekspedicijskom brodu koji nudi i spa, saunu, teretanu...

Avantura na Antarktiku stoji ukupno 17.000 eura bez aviokarte za devet noći i deset dana. Maksimalan broj putnika je 15, a najmanji 10, kako je navedeno na stranicama putničke agencije.