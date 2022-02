Iako je glumac Michael Douglas (77) imao slavne i uspješne roditelje, odlučio je sam pronaći vlastiti put u svijetu Hollywooda. Pri izgradnji svoje karijere Michael nikada nije prestao razmišljati o savjetima koji mu je dao njegov pokojni otac Kirk Douglas dok je gradio svoju filmsku karijeru, piše New York Post.

Douglas je u razgovoru s producentima ‘Fourth Annual Meihodo International Youth Visual Media Festival’ ispričao planove o svojim budućim filmovima i otvorio dušu o svom pokojnom ocu.

- Imajući oca koji je bio filmska zvijezda i majku kao glumicu, mogao sam gledati njihovu nesigurnost i vidjeti da ono što se prikazuje na ekranu nije ista osoba kao i privatno - rekao je Douglas i nastavio:

- Naučio sam ovo tretirati kao pravi posao, biti profesionalan i ne biti uhvaćen u sliku koju ljudi pokušavaju stvoriti - iskreno je rekao glumac.

Michaelova majka, Diana Douglas, preminula je u srpnju 2015. u 92. godini od raka. Bila je u braku s Kirkom od 1943. do njihova razvoda 1951. godine. Michael je 2021. odao je počast svom ocu na prvu godišnjicu njegove smrti.

- Ne mogu vjerovati da je prošlo godinu dana otkako si nas napustio. U 103., odabrao si dobro vrijeme za otići. Volim te svim srcem - napisao je Michael u opisu fotografije na kojoj vidimo zagrljenog oca i sina.

U vrijeme Kirkove smrti, Douglas je na svom Instagramu objavio iskrenu i dirljivu izjavu.

- Svijetu je bio legenda, glumac iz zlatnog doba filmova koji je doživio svoje zlatne godine, humanitarac čija je predanost pripadala pravdi i ciljevima. Vjerovao je u postavljanje standarda kojemu svi mi težimo, ali za mene i moju braću Joela i Petera on je bio jednostavno tata - rekao je tada glumac.

Međutim, krajem prošle godine je izašla vijest da je Kirk seksualno zlostavljao glumicu Natalie Wood 1955. godine dok je bila tinejdžerica. Sestra napadnute glumice, Lana Wood (75), napisala je o navodnom incidentu u svojim memoarima ‘Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood’.

Lana je u studenome objasnila za Fox News zašto je nakon 60 godina šutnje odlučila iznijeti tu tvrdnju i dugogodišnju holivudsku glasinu. Priznala je da joj je pokret 'MeToo' pomogao da se zalaže za svoju pokojnu sestru.

- Jako je strašno i hrabro doći tome na kraj. Bilo je stvarno neugodno i nikad do sada nisam pričala o tome, ali s pokretom 'MeToo' osjetila sam da žene dobivaju snagu. Pronašle su snagu da kažu istinu, ali morate razumjeti zašto prije nije bilo lako ništa reći. Kad god bi se netko javio s pričom o nekome, prvo pitanje koje mu se postavi je 'zašto ste čekali tako dugo? Zašto tek sada nešto govorite?' - objasnila je Lana.