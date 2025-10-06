Matthew McConaughey nije čak 8 godina razgovarao s majkom: Glumac otkrio i pravi razlog

Matthew McConaughey iznenadio je brojne obožavatelje. Američki glumac progovorio je o odnosu sa svojom majkom Kay, s kojom nije, zbog toga jer je njihove privatne razgovore dijelila s medijima, razgovarao čak osam godina. Usto, McConaughey je unutar vlastite obitelji imao druge značajne probleme.

- Imali smo razdoblje od otprilike osam godina kada sam morao paziti što pričam tijekom naših nedjeljnih telefonskih poziva - prokomentirao je Matthew za People.

- Rekao bih joj nešto u nedjelju, u povjerenju između sina i majke, a već u utorak bih to pročitao u vijestima ili vidio u lokalnim novinama. Nije si mogla pomoći - otkrio je McConaughey.

- Bili smo na pauzi. Imali smo neke prilično dosadne razgovore nedjeljom. Ništa joj nisam govorio - istaknuo je glumac.

Najviše mu je zasmetalo kada je njegova majka provela novinarsku ekipu kroz kuću i njegovu dječju sobu gdje je spavao, što je vidio tek u televizijskom prilogu.

- Zovem je, ona se javi na telefon. Kažem: Mama, što si učinila? Ona kaže: Što? Mogao sam čuti istu emisiju koju sam gledao u pozadini dok je vodila kameru kroz kuću. Ona kaže: Aha, to. Mislila sam da nećeš saznati - prisjetio se McConaughey.

U međuvremenu stavio je slavu 'na stranu' te je odlučio majci ne zamjerati ništa.

- Postao sam dovoljno stabilan sa svojim položajem i slavom da sam pomislio, znaš što? Moja mama može ispričati što god želi - rekao je.

- Skinimo laso i samo naprijed, mama. I idemo na crvene tepihe, a ona je pitala: Ima li pravila? Rekao sam: 'Nema nikakvih pravila. Reci sve najsočnije stvari koje želiš'. I učinila je to i bilo je u redu. Sada je mnogo zabavnije - zaključio je.

Unatoč godinama, 93-godišnja Kay je uz sina i unuka, dobila je ulogu i u nedavno objavljenom filmu 'The Lost Bos'.

