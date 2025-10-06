Obavijesti

Show

Komentari 0
RAZJASNIO JE SVE

Matthew McConaughey nije čak 8 godina razgovarao s majkom: Glumac otkrio i pravi razlog

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Matthew McConaughey nije čak 8 godina razgovarao s majkom: Glumac otkrio i pravi razlog
2
'The Lincoln Lawyer' Premiere - California | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Američkom glumcu zasmetalo je što je njegova majka Kay novinarsku ekipu provela kroz obiteljsku kuću, ali i njegovu dječju sobu. Neko vrijeme nisu razgovarali, no onda je glumac odlučio svoju slavu ostaviti po strani

Matthew McConaughey iznenadio je brojne obožavatelje. Američki glumac progovorio je o odnosu sa svojom majkom Kay, s kojom nije, zbog toga jer je njihove privatne razgovore dijelila s medijima, razgovarao čak osam godina. Usto, McConaughey je unutar vlastite obitelji imao druge značajne probleme. 

Foto: YouTube

- Imali smo razdoblje od otprilike osam godina kada sam morao paziti što pričam tijekom naših nedjeljnih telefonskih poziva - prokomentirao je Matthew za People

EMOTIVNA ČESTITKA Sin Matthewa McConaugheya ocu posvetio objavu: 'Uvijek je uz nas, putovanja tek počinju'
Sin Matthewa McConaugheya ocu posvetio objavu: 'Uvijek je uz nas, putovanja tek počinju'

- Rekao bih joj nešto u nedjelju, u povjerenju između sina i majke, a već u utorak bih to pročitao u vijestima ili vidio u lokalnim novinama. Nije si mogla pomoći - otkrio je McConaughey.

- Bili smo na pauzi. Imali smo neke prilično dosadne razgovore nedjeljom. Ništa joj nisam govorio - istaknuo je glumac.

Najviše mu je zasmetalo kada je njegova majka provela novinarsku ekipu kroz kuću i njegovu dječju sobu gdje je spavao, što je vidio tek u televizijskom prilogu. 

- Zovem je, ona se javi na telefon. Kažem: Mama, što si učinila? Ona kaže: Što? Mogao sam čuti istu emisiju koju sam gledao u pozadini dok je vodila kameru kroz kuću. Ona kaže: Aha, to. Mislila sam da nećeš saznati - prisjetio se McConaughey. 

MEMOARI PRODUCENTA OTKRILI Jeste li znali? McConaughey je trebao glumiti Jacka u Titanicu, ali je odbio učiniti jednu stvar...
Jeste li znali? McConaughey je trebao glumiti Jacka u Titanicu, ali je odbio učiniti jednu stvar...

U međuvremenu stavio je slavu 'na stranu' te je odlučio majci ne zamjerati ništa. 

- Postao sam dovoljno stabilan sa svojim položajem i slavom da sam pomislio, znaš što? Moja mama može ispričati što god želi - rekao je.

- Skinimo laso i samo naprijed, mama. I idemo na crvene tepihe, a ona je pitala: Ima li pravila? Rekao sam: 'Nema nikakvih pravila. Reci sve najsočnije stvari koje želiš'. I učinila je to i bilo je u redu. Sada je mnogo zabavnije -  zaključio je.

SNIMIO JE SVOJ PRVI FILM Krenuo je tatinim stopama: Sin Matthewa McConaugheyja s roditeljima na premijeri filma
Krenuo je tatinim stopama: Sin Matthewa McConaugheyja s roditeljima na premijeri filma

Unatoč godinama, 93-godišnja Kay je uz sina i unuka, dobila je ulogu i u nedavno objavljenom filmu 'The Lost Bos'. 

*PREMIUM EXCLUSIVE NO WEB UNTIL 12PM EDT 25TH JULY* Matthew McConaughey and Camila Alves enjoy a boat trip in Hawaii
*PREMIUM EXCLUSIVE NO WEB UNTIL 12PM EDT 25TH JULY* Matthew McConaughey and Camila Alves enjoy a boat trip in Hawaii | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama
SJEĆATE SE NJE?

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama

Bivša kandidatkinja reality showa, koju publika pamti s internacionalnog izdanja i farme kod Josipa Tratnjaka, na Instagramu dijeli fotke sa svojih mnogobrojnih putovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025