Michael Myers se vratio: Kreće masakr kakav još nismo vidjeli

Već prije nekog vremena objavljeno je kako će se u novu 'Noć vještica' vratiti i najbitnija glumica serijala, Jamie Lee Curtis. Glumica je od franšize odustala po snimanju drugog dijela, 1981. godine, no ipak je još par puta nastupila u filmovima 'Noći vještica'.

Foto: Twitter/Screenshot

Tako smo ju vidjeli još i u filmovima 'Halloween H20: 20 Years Later' te 'Halloween: Resurrection' čime je glumica nastupila u četiri od ukupno deset snimljenih filmova. U najnovijem, jedanaestom filmu, Curtis ponovno glumi Laurie Strode, ali s kompletno drugačijom pričom no do sada.

Kako su producenti kuće Blumhouse otkrili, film se nastavlja direktno na događaje iz druge 'Noći vještica' i ignorira sve druge filmove koji su snimljeni poslije tog djela. Tako je Strode u novom filmu postarija baka, koja samo iščekuje ponovni dolazak svojeg ludog brata. No za razliku od prijašnjih njihovih susreta, Strode je ovaj put spremna na nasilje.

Osim prvog objavljenog foršpana dobili smo i prvu fotografiju s Myersom, koji za jednog 65-godišnjaka u poprilično dobroj formi. Čini se da mu je kazna od 40 godina donijela samo dobro.

Uz spomenutu Curtis u filmu gledamo i Judy Greer kao i Andi Matichak. Glumice su to koje su preuzele uloge kći i unuke glavnog lika, Laurie Strode. Osim tih glumica, u filmu opet nastupa i Nick Castle, koji je odglumio serijskog ubojicu Michaela Myersa i u originalnom filmu iz 1978. godine, nastalog pod režijom Johna Carpentera.

Foto: Twitter/Screenshot

Producentske kuće Blumhouse i Universal Pictures vode projekt, kojeg režira David Gordon Green. Film se u kinima očekuje za Noć vještica ove godine.

