Michaela Gambona pamtit ćemo po ulogama, ali po njemu je ime dobio i zavoj staze u Top Gearu

Irsko-engleski glumac Michael Gambon preminuo je u četvrtak u 83. godini i ostat će upamćen po brojnim ulogama u kazalištu, te kao veliki čarobnjak 'Harry Potter' serijala. Ali mnogi će ga, posebno ljubitelji autotbila, pamtiti po nečemu sasvim drugom. U legendarnoj emisiji BBC-ja, Top Gear, posljednji zavoj testne staze nosio je upravo njegovo ime.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May vodili su serijal od 2002. do 2015. te bi im u goste dolazili brojni poznati koji bi, uz intervju, imali i natjecanje u 'automobilu razumne cijene' na spomenutoj testnoj stazi. Uz prepreke bi pokušali oboriti dotadašnji rekord za najbrže vrijeme, a Gambon je napravio i korak više.

Kao jedan od prvih gostiju, dobio je Suzuki Lianu, i nakon što je gotovo prevrnuo automobil, u zadnji zavoj ušao je na, ni više ni manje, dva kotača. Epizoda je do danas ostala jedna od najgledanijih, a naziv 'Gambonov zavoj' ostao je do kraja emisije.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Mislio sam kako je to bio velik uspjeh. Postao sam poznat zbog tog 'Gambon Cornera'. Svi me znaju, Judi Dench me prati - rekao je glumac kasnije.

Od ekipe iz emisije, Clarkson se od njega oprostio kratkom porukom.

- Jako sam tužan što čujem da je Michael Gambon umro. Bio je jako zabavan i tako sjajan gost, čak smo i jedan kutak nazvali po njemu - napisao je.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Vijesti o smrti Gambona podijelila je jučer njegova obitelj, supruga Anne Gambon i sin Fergus.

- Potreseni smo što moramo objaviti gubitak Michaela Gambona. Voljeni suprug i otac Michael preminuo je u miru u bolnici sa suprugom Anne i sinom Fergusom uz njega, nakon upale pluća. Michael je imao 82 godine. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenutcima i zahvaljujemo se na vašim porukama podrške i ljubavi - napisali su.