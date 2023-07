Vruće romanse Micka Jaggera: Ima osmero djece s pet žena, a ostalima se ne zna broj....

Prošlogodišnjom turnejom Rolling Stonesi obilježili su 60 godina postojanja benda, a legendarni Mick Jagger aktivan je kao i prvog dana. Često ga se pozivalo s raznim skandalima, već je 1967. bio uhićen zbog posjedovanja opojnih sredstava, ali se čini da se zadnjih godina primirio. U vezi je s 44 godine mlađom bivšom balerinom, a s njom je u 73. godini dobio i sina Deverauxa (7). On je dvije godine mlađi od Jaggerove praunuke, rođene 2014. Ima još sedmero djece i petero unučadi.

Autorica Lesley-Ann Jones u svojoj knjizi "The Stone Age: Sixty Years of The Rolling Stones" koju je izdala prošle godine rekla kako je vrijeme da se Jagera rebrendira kao biseksualnu ikonu. Opisala je i da je na početku karijere imao aferu s gitaristom benda Keithom Richardsom, kao i s gitaristom Mickom Taylorom, koji je svirao u Stonesima od 1968. do 1974. godine.

Spomenula je i romansu s Davidom Bowiejem, ali i austrijskim glumcem Helmut Berger, čovjek koji ga je upoznao s njegovom prvom suprugom Biancom. Jedan od biografa koji je radio s Jaggerom rekao je da je spavao s 4000 žena - Jagger je godinama kasnije tek komentirao da je brojka možda i preniska. I bez tih navoda, lista njegovih veza je duga, a ovo su samo neke od njih.

Chrissie Shrimpton

Ona je bila najpoznatija britanska manekenka kasnih 60-ih, baš u vrijeme kad su Stonesi stekli planetarnu popularnost. Sami članovi su priznali da su se djevojke "bacale" na njih. Veza nije bila dugog vijeka, a Chrissie je priznala da je zbog Mickove nevjere razmišljala i o samoubojstvu.

Marianne Faithfull

Marianne je upoznala Jaggera sa samo 17 godina. Menadžer Stonesa, Andrew Loog Oldham primijetio ju je na zabavi i "naredio" Jaggeru i Richardsu da joj napišu pjesmu, poznatu "As Tears Go By". Stonesi su ju godinu dana kasnije i sami snimili. Jagger i Faithfull bili su poznati kao najglamurozniji rock'n'roll par 60-ih, ali se veza navodno raspala nakon problema u trudnoću. Veza je bila poznata po aferama, posebno Jaggera i Marshe Hunt, s kojom je kasnije dobio kćer Kurt. Faithfull je imala aferu i s Richardsom, a nakon prekida dugo se borila s ovisnošću, ali ga je s godinama preboljela, i kako kaže, postala "svoja žena".

Marsha Hunt

Hunt je navodno inspirirala pjesmu Stonesa "Brown Sugar" iz 1968. Šuškalo se da je američka manekenka kriva za raspad Jaggerove veze s Marianne zbog afere nakon koje je i dobio prvo dijete, kći Karis. O njegovoj raskalašenosti svjedoči i to da je, otprilike u isto vrijeme kad se ona rodila, Jagger već imao aferu s budućom ženom Biancom.

Marsha se gotovo deset godina sudski borila za pozamašnu alimentaciju, što joj je 1977. i pošlo za rukom. Hunt je ostala poznata kao prva Afroamerikanka koja se pojavila na naslovnici britanskog magazina Queen, a 1969. krasila je i naslovnicu britanskog Voguea. Ljubavna pisma koja joj je Jagger pisao prodana su na aukciji u Londonu 2012 godine.

Bianca Jagger

Bianca Pérez-Mora Macías (78) i Jagger u braku su bili od 1971. do 1978., s njom je dobio i kćer Jade (51), ali su mu stare navike ostale, te je Bianca zatražila razvod zbog njegove afere s modelom Jerry Hall. Upoznala ga je na zabavi a rekla je d aju nije privukao njegov izgled ili slava, već "sramežljivost, ranjivost i humanost" - suprotnost od svega što je očekivala. Brak im je, kao i Jaggerove prethodne veze, bio ispunjen aferama. Bianca se godinama nakon isticala svojim stilom, ali i političkom aktivnošću. Danas je istaknuta u borbi za ljudska prava i ekološka aktivistica.

Jerry Hall

Jagger se počeo viđati s lijepom Teksašankom dok je još bio u braku s Biancom. Ona je navodno bila inspiracija za kultni pjesmu Stonesa naziva 'Miss You'. Iako su imali vjenčanje na Baliju, zbog nepotpune papirologije, ono je proglašeno nevaljalim, što su otkrili tek prilikom njenog zahtjeva za razvodom. U vezi koja je uz prekide trajala od 1976. do 1999. dobio je četvero djece, sinove Jamesa (37) i Gabriela (25) te kćeri Elizabeth (39) i Georgiu (31). Veza se završila na sličan način kao i prethodna - Hall je saznala da ju Jagger vara, a kasnije ga je optužila i da je seksualni predator.

- Stalno me je varao. Nije si mogao pomoći jer je ovisan o seksu. Uspjela sam Micka udaljiti od heroina, ali nikada ga nisam uspjela udaljiti od drugih žena - napisala je u svojoj biografiji.

Carla Bruni

Ova veza samo je jedna u nizu turbulentnih rock zvijezde - kontroverzna francuska manekenka koja je u jednom trenutku postala i prva dama te zemlje navodno se zabavljala s Jaggerom početkom 1990-ih dok je on bio u braku s Jerry Hall, a ona u vezi s Ericom Claptonom. Pjevač je navodno propustio i rođenje kćeri Georgije 1992. jer je bio u Tajlandu s Carlom. Također, prema navodima prijatelja, bili su u tajnoj vezi sedam godina kad je Hall postavila ultimatum - ili ona ili Carla. Jagger je ipak izabrao svoju ženu, što je Carli navodno slomilo srce.

- Mislila sam da ga nikad neću preboljeti. Svako jutro sam se budila u očaju. Mislila sam da se nikad više neću zaljubiti - rekla je jednom prilikom.

Luciana Gimenez

Sedam godina tajna veze s drugom ženom nevjerojatno, ali nije presudilo braku Jaggera i Hall. Bilo je to dijete koje je dobio s manekenkom Lucianom Gimenez 1999. Tada 29-godišnja manekenka mu je rodila sina Lucasa Mauricea, ali veza nije potrajala.

L'Wren Scott

Sljedeću dužu vezu nakon neuspjelog braka imao je s dizajnericom L'Wren Scott, s kojom je bio od 2001. godine do njene smrti, 2014. Ostavila mu je svu svoju imovinu u vrijednosti od oko 9 milijuna dolara, a on je u njeno ime uspostavio školarinu. Bila je jako popularna dizajnerica i radila je sa zvijezdama kao što su Julia Roberts, Madonna, Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey i Nicole Kidman. Prvih nekoliko godina su držali vezu u tajnosti, a gotovo je sigurno da si je oduzela život dok je Mick bio na turneji u Australiji.

- Još uvijek se borim da shvatim kako je moja ljubavnica i najbolja prijateljica mogla okončati život na ovaj tragičan način", napisao je Jagger u izjavi objavljenoj na njegovoj službenoj web stranici (putem Vanity Faira). "Proveli smo mnogo prekrasnih godina zajedno i stvorili smo si sjajan život. Bila je snažna i divio sam se njenom talentu, i ne samo ja. Dirnut sam poštovanjem koje su joj ljudi odali, kao i osobnim porukama podrške koje sam primio. Nikada je neću zaboraviti - napisao je nakon pogreba.

Melanie Hamrick

Jagger je upoznao balerinu Melani ubrzo nakon smrti L'Wren Scott, a u 73. godini je s njom dobio svoje osmo dijete, sina Deverauxa (7). Sin mu je dvije godine mlađi od praunuke, koja je rođena 2014. godine. Čini se da ga je zadnja veza sa čak 44 godine mlađom partnericom (a možda i njegove godine), smirila - obitelj s njim ide na turneje, što ga kaže čini sretnim.

U razgovoru za 24sata, poznati menadžer Raka Marić otkrio je da su mu se Stonesi jako svidjeli i da mu je bio užitak družiti se s njima.

- Mick je u Budvu došao s djevojkom i njezinim psićem. Samo s njom i bio. Ponašali su se kao da su jučer počeli vezu: avion, apartman, stage i nazad. Ni s kim drugim nije se družio. No zato je Keith Richards bio raspoložen za sve. Ubijao se. Iznio sam ga do bine, mislio sam da neće moći svirati. Vukao sam ga do pozornice, a kad je izašao, u trenutku se transformirao od bolesnika, starca u mladića od 20 i nešto. ispričao je.

