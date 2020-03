Mick Jagger se uhvatio glume: 'Nije dio života, ali baš uživam'

Mick Jagger (76) osim što puni arene i dvorane, sad i glumi u filmovima.

- Gluma nije veliki dio mog života, ali kada glumim, u tome uvijek uživam. Ali držat ću se i dalje pjevanja. To je druga vrsta nastupa. Volim raditi stvari koje me zanimaju, bilo da je to gluma, muzika, komedija, bilo što - rekao je pjevač i jedan od osnivača rock sastava The Rolling Stonesa za Reuters.

Naime, Jagger u posljednjoj ulozi u trileru “The Burnt Orange Heresy” glumi bogatog kolekcionara umjetnosti Josepha Cassidyja.

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/PIXSELL

Film u kojemu glumi i Donald Sutherland, a koji je sniman u vili na jezeru Komo, krenuo je s kinoprikazivanjima.

Iako glumi u dvije scene, to je Jaggerova najveća uloga otkad je 2001. glumio u filmu “Jelisejska polja”.