SUD ODLUČIO

Mickey Rourke izbačen iz kuće: Dužan oko 60.000 $ za najam

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Charles Guerin

Prošlog mjeseca su obožavatelji Rourkea preko GoFundMe kampanje donirali oko 100.000 dolara za njega, no on je to odbio te kampanju nazvao 'okrutnom sramotom'

Glumac Mickey Rourke pravomoćno je izbačen iz svog doma u Los Angelesu zbog neplaćene stanarine, a sve prema sudskoj presudi. Odluka suda u korist Rourkeova stanodavca dolazi samo mjesec dana nakon što je glumac odbio pozamašnu svotu novca koju su za njega prikupili obožavatelji putem GoFundMe kampanje.

Stanodavac Eric T. Goldie dobio je presudu protiv Rourkea nakon što glumac nije odgovorio na obavijest o deložaciji unutar zakonskog roka prema kalifornijskom zakonu. U dokumentima podnesenim u prosincu, Goldie je naveo da mu Rourke duguje 59.100 američkih dolara (oko 54.500 eura) za neplaćene najamnine za kuću koja se nalazi u blizini avenije Drexel.

Prema dokumentima do kojih je došao Daily Mail, sud je Goldieju dodijelio trenutačni posjed kuće i raskinuo ostatak ugovora o najmu. To znači da Rourke više neće moći živjeti u tom domu. Prošlog mjeseca obožavatelji su donirali 100 tisuća dolara (oko 92.000 eura) u GoFundMe kampanji koju je organizirala asistentica Rourkeove menadžerice, no glumac je odbio novac i nazvao kampanju "okrutnom sramotom".

U siječnju je Rourke rekao fotografima u Los Angelesu da nije bio svjestan da se kampanja odvija.

Mickey Rourke heads out for lunch at Mulberry Street Pizzeria
Foto: POER

​- To je napravila neka žena koja je radila za mene. Znate, ja ne znam ništa. Sramim se toga i stvarno sam bijesan. Osvetit ću se za to, u redu, ali nije pravo vrijeme, siguran sam - rekao je tada. 

Rourkeu je 18. prosinca uručena obavijest da u roku od tri dana plati nepodmirenu stanarinu ili napusti imanje, navodi se u tužbi stanodavca. Živio je u kući s tri spavaće sobe od 30. ožujka 2023. godine, a ugovorom je pristao plaćati mjesečnu najamninu od 5.200 dolara (oko 4.800 eura).

Iako Rourke nije službeno odgovorio na obavijest o deložaciji, navodno je novinarima rekao da je na imanju bilo nekoliko problema.

​- Sudoper u kuhinji nije radio, bile su dvije kupaonice, jedna kupaonica nije imala vode, nije bilo grijanja, klima uređaji ne rade, a imali su štakore i miševe. Kuća je izgrađena kasnih dvadesetih, pa je pod bio sav truo, kao ispod sudopera, tako da su miševi i štakori izlazili. Ne želim živjeti ovako, znate - poručio je. 

