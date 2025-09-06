Obavijesti

VODI TIHU I HRABRU BITKU

Mika iz 'Big Brothera', a danas Ana otkriva kako je sada mama Rada: 'Za tu bolest nema lijeka'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Mika iz 'Big Brothera', a danas Ana otkriva kako je sada mama Rada: 'Za tu bolest nema lijeka'
Foto: Instagram

Zdravstveno stanje Rade Vasić prilično je kritično. Nakon što se ranije borila s karcinomom dojke, bolest se vratila u još opasnijem obliku - sada joj je dijagnosticiran karcinom pluća.

Ana Nikolić, javnosti poznata kao članica popularne obitelji Vasić, koja je slavu stekla u reality showu 'Big Brother', prolazi kroz iznimno teško životno razdoblje. U emotivnoj ispovijesti otkrila je detalje o teškoj bolesti svoje majke Rade Vasić te naglasila koliko joj želi biti podrška. Obitelj, koja je navikla na svjetla reflektora, sada vodi tihu i hrabru bitku daleko od očiju javnosti.

Foto: RTL

Zdravstveno stanje Rade Vasić, nažalost, vrlo je ozbiljno. Nakon što se ranije borila s karcinomom dojke, bolest se vratila u još opasnijem obliku - sada joj je dijagnosticiran karcinom pluća. Ana je potvrdila da je stanje njezine majke vrlo teško i da je prognoza neizvjesna. Rada prima jaku terapiju u obliku tableta, koja ostavlja teške posljedice na njezino opće stanje. Zbog toga je često iscrpljena i većinu vremena provodi vezana za krevet. Ana je detaljno opisala s kakvim se simptomima njezina majka svakodnevno suočava.

- Mama mi je bolesna, zna se od čega boluje. Nažalost, bolest je neizlječiva, s terapijama si produžavaš život. Osjeća umor, znojenje, trnjenje ruke i noge, kašalj jer je tu kod pluća - iskreno je rekla Ana za medije, ne skrivajući težinu situacije.

Foto: Tik Tok

U ovim okolnostima, Anina uloga postala je ključna – ona je majci najveća podrška i njegovateljica.

-Tu sam ja sad s mamom, dat ću sve od sebe da svoju mamu nekako izliječim - poručila je, pokazujući nevjerojatnu snagu i bezuvjetnu ljubav.

Obitelj Vasić osvojila je srca publike diljem regije sudjelovanjem u regionalnom 'Big Brotheru' 2015. godine. Njihova neposrednost, humor i jedinstvena obiteljska dinamika učinili su ih medijskim fenomenom. Rada i njezin pokojni suprug Rade u show su ušli sa sinovima Mikom i Gibom, koji su kasnije prošli kroz proces promjene spola i danas su javnosti poznati kao Ana i Ivana Nikolić.

Nakon godina provedenih pod budnim okom javnosti, obitelj se suočila s nizom životnih izazova koji su ih natjerali da se povuku iz medija i posvete jedni drugima. Anino sudjelovanje u nedavnoj sezoni srpskog realityja 'Elita' bio je kratki povratak pred kamere, no fokus je sada u potpunosti na obiteljskom zdravlju i zajedništvu.

Ova teška bitka za Radino zdravlje dolazi nedugo nakon još jednog velikog gubitka za obitelj. Otac Rade Vasić preminuo je ranije ove godine, ostavivši veliku prazninu. I on se dugo borio s teškim zdravstvenim problemima, uključujući zatajenje bubrega zbog kojeg je godinama morao ići na dijalizu. Ana se s puno ljubavi prisjetila svog oca, ističući ga kao najveću podršku u životu, posebice u trenucima njezine osobne transformacije. Njegovo prihvaćanje i ljubav bili su joj vjetar u leđa.

- Imala sam najboljeg tatu na svijetu... Bio je toliko pozitivan, društven, bio je svjetski, a naš. Kad sam njemu rekla za promjenu spola, on mi je rekao: ‘Ako misliš da ćeš biti sretnija, napravi to, ja sam tu uz vas’ - prisjetila se Ana očevih riječi koje svjedoče o velikom srcu i razumijevanju. Njegova prisutnost i dalje je snažna u njezinom životu, a kako je otkrila srpskim medijima, često ga i sanja: 'Stalno sanjam da je tu, sanjam da je nasmijan, da je jako lijep.'

Foto: Jurica Galoic/PIXELL

