Mike Tyson tvrdi da je najbolje godine života proveo u zatvoru

Boksačka legenda Mike Tyson (56) proveo je tri godine u zatvoru zbog, a kad je gostovao u 'The Pivot Podcastu' otkrio je kako su mu najbolje godine života bile one koje je proveo u zatvoru.

Tyson je objasnio kako je tijekom odsluživanja zatvorske kazne konačno pronašao mir u svom kaotičnom životu.

- Jako sam zahvalan. Ja sam kul tip, dobra sam osoba, prema svima sam se lijepo odnosio. Proveo sam najbolje tri godine života u zatvoru - ispričao je.

Foto: Instagram

Kad su ga pitali je li mu nedostajao luksuzni život, bivši boksač je odgovorio da je imao mir.

- To ne znači ništa kada nemate mira. Bitno je postići ravnotežu. Potreban vam je vaš zdrav razum da biste mogli diktirali bilo koji dio života - poručio je.

Tyson je otkrio kako je u zatvoru vodio discipliniranu rutinu vježbanja kako bi se pripremio za povratak u ring te da bi u ćeliji znao otrčati i do 14 kilometara ukrug, a noću je neprestano skakao gore-dolje kako bi održao kondiciju.

Foto: Joe Scarnici

Bivši boksač je ispričao kako je zaradio dodatnu godinu zatvorske kazne nakon što je napao zatvorskog čuvara

- Bio sam ljut na sve kad sam došao. Nisam znao da mi žele pokazati ljubav pa sam napadao čuvare, ali kasnije smo se bolje sporazumijevali - priznao je.

Podsjetimo, Tyson je 1992. osuđen na šest godina zatvora i četiri godine uvjetne kazne zbog silovanja Desiree Washington, tada 18-godišnje natjecateljice u Miss Black America izboru ljepote. Iz zatvora je izašao 1995., nakon što mu je kazna smanjena na tri godine.

Foto: Joe Scarnici

Unatoč vremenu provedenom iza rešetaka Tysonova karijera nije bila gotova te je vratio naslov prvaka u teškoj kategoriji nakon što je pušten. Borio se do 2005. kad je odlučio da je vrijeme za mirovinu.

- Volio bih da sam nastavio, ali vidio sam da me tuku. Jednostavno više nemam to u svom srcu. Neću omalovažiti sport time što ću izgubiti od ovakvog borca. Ovo je moj kraj - rekao je tada za The Guardian.

