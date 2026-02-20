Obavijesti

VELIKO SRCE GLUMCA

Johnny Depp je uljepšao Ericu Daneu posljednje mjesece: Živio je u njegovoj kući bez stanarine

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Johnny Depp je uljepšao Ericu Daneu posljednje mjesece: Živio je u njegovoj kući bez stanarine
Foto: Pixsell/kolaž

Glumci su se upoznali prije nekoliko godina, a Depp mu je ponudio smještaj nakon što su se Daneovi zdravstveni problemi pogoršali. Navodno je živio u jednoj od kuća iznad Sunset Stripa

Johnny Depp (61) iznajmio je Ericu Daneu jednu od svojih kuća u Los Angelesu. Izvor za Daily Mail tvrdi kako mu je Depp rekao da mu ne mora plaćati najamninu.

- Johnny je htio učiniti što može kako bi mu olakšao barem financijski teret - ispričao je izvor.

Inače, glumci su se upoznali prije nekoliko godina, a Depp mu je ponudio smještaj nakon što su se Daneovi zdravstveni problemi pogoršali. Navodno je živio u jednoj od kuća koje glumac posjeduje iznad Sunset Stripa.

Zvijezda serije 'Uvod u anatomiju' preminula je u četvrtak u 54. godini, deset mjeseci nakon što je javno objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), teške neurodegenerativne bolesti poznate i kao Lou Gehrigova bolest.

- Teška srca objavljujemo da je Eric preminuo nakon hrabre borbe s ALS-om - poručila je njegova obitelj u priopćenju. Dodali su kako je posljednje dane proveo okružen najmilijima, prijateljima i svoje dvije kćeri.

Prve simptome primijetio je početkom 2024. kada je osjetio slabost u desnoj ruci, no mislio je da je riječ o umoru. Nakon mjeseci pretraga, dijagnozu je dobio u travnju iste godine, a već do ljeta izgubio je funkciju ruke.

Iako oboljeli od ALS-a obično žive tri do pet godina nakon dijagnoze, kod Danea je bolest napredovala izuzetno brzo.

Veliku podršku pružala mu je bivša supruga, glumica Rebecca Gayheart, s kojom ima dvije kćeri. Iako su se razveli nakon 14 godina braka, ostali su bliski, a nakon njegove dijagnoze ponovno se posvetila brizi za njega.

Organizacije koje se bave ALS-om odale su mu počast ističući kako je svojom hrabrošću i otvorenošću inspirirao milijune ljudi diljem svijeta.

