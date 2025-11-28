Obavijesti

POVRATAK NA SCENU

Mila Elegović ponovno blista: Osmijeh nakon najtežih dana

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Mila Elegović ponovno blista: Osmijeh nakon najtežih dana
Zagreb: Mila Elegović zablistala u crnoj haljini | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon velike životne tuge, Mila se napokon vratila javnosti. Ponovno se pojavila nasmijana i puna energije. Čini se da joj je upravo povratak sceni donio novu snagu i mir

Nakon razdoblja obilježenog velikom tugom, glumica i pjevačica Mila Elegović(55) ponovno se pojavila pred kamerama — vedra, dotjerana i s osmijehom, koji je njezina publika dugo čekala. Povratak svakodnevnim obavezama i umjetničkom radu očito joj je donio novu snagu, a upravo je taj profesionalni ritam ono što ju je oduvijek držalo uspravno.

Glumica je ovih dana sudjelovala u predstavljanju velikog glazbenog spektakla Praznik mjuzikla, manifestacije kojom će se 29. prosinca proslaviti čak 75 godina Kazališta Komedija te pola stoljeća od legendarne premijere mjuzikla 'Gubec-beg'. Za Milu, koja je godinama jedno od prepoznatljivih lica Komedije, ovaj događaj ima posebno značenje — vraća je u ambijent u kojem se uvijek osjećala najživlje.

Na društvenim mrežama podijelila je kratku, ali emotivnu poruku: 'Bit će divno, dođite, čekamo vas'.

Njezin ton bio je topao i energičan, kao da se barem nakratko vratila stara Mila — ona koja je navikla donositi radost na pozornicu i izvan nje. Mnogi su primijetili da joj upravo priprema za nove nastupe vraća motivaciju nakon izrazito teških tjedana.

Naime, početkom listopada glumica je ostala bez osobe koja je obilježila veliki dio njezina života — preminuo je njezin bivši suprug, poznati fotograf Ivan Balić Cobra. Premda se njihov brak raspao još 2006. godine, životne su ih okolnosti nastavile povezivati; ostali su bliski prijatelji, suradnici i ljudi koji se razumiju bez puno riječi.

U dirljivom oproštaju na društvenim mrežama napisala je:

- Otišao je moj Cobra… moj muž, moj partner, moje sve.

Iako je trenutačno fokusirana na rad, tijekom godina otkrila je i ponešto o svom ljubavnom statusu, te je otvoreno priznala kako je bila u vezi sa zagrebačkim arhitektom Rizahom Hadžimustafićem. Nikada joj, kako je isticala, nije bilo presudno da partner bude 'savršeno' snažan ili strogo definiran po nečijim kriterijima — važno joj je da osoba može nositi i prihvatiti njezinu intenzivnu energiju, kao i ranjivost koju ponekad skriva iza pjevačkog i glumačkog sjaja.

Upravo zato svoj privatni život posljednjih godina čuva daleko od javnosti.


Mila Elegović se oprostila od bivšeg supruga, 'Otišao je moj Cobra, moje sve...'

Sada, kada se ponovno pojavila među kolegama i publikom, mnogi komentiraju kako joj je upravo umjetnost vratila osmijeh. Povratak probama, pripremama i pozornici djeluje kao njezin način iscjeljenja.

