Mila Elegović se oprostila od bivšeg supruga, 'Otišao je moj Cobra, moje sve...'

Poznata hrvatska glumica i pjevačica, Mila Elegović, podijelila je s pratiteljima tužnu vijest koja je potresla domaću javnost. Emotivnom objavom na svom Instagram profilu oprostila se od bivšeg supruga, slavnog fotografa Ivana Balića Cobre, koji je preminuo u 83. godini života.

Uz dirljivu fotografiju Cobre, Mila je napisala kratku, ali iznimno snažnu poruku koja svjedoči o dubini njihove veze. "Otišao je moj Cobra...moj muž, moj partner,moje sve....."

Iako su Mila i Ivan Balić Cobra bili u braku 11 godina te se razveli 2006., njihov je odnos ostao primjer iznimnog prijateljstva i međusobnog poštovanja. Njihova bliskost bila je dobro poznata javnosti, a često su i poslovno surađivali, stvarajući neraskidivu vezu koja je nadilazila njihov bračni status.

Koliko je njihova povezanost bila snažna, svjedoči i nedavna izložba njegovih radova pod nazivom "75 godina u oku kamere", postavljena u svibnju u kazalištu "Komedija", čija je Mila dugogodišnja članica ansambla. Upravo je Milina fotografija, koju je snimio Cobra, odabrana kao promotivni plakat za izložbu, simbolizirajući njihovu trajnu profesionalnu i prijateljsku ljubav.

Podsjetimo, Ivan Balić Cobra je preminuo u petak, 3. listopada, a javnost su o tome u ime obitelji izvijestili iz Kazališta Komedija.