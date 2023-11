Mila Elegović privukla pažnju u zagrebačkom HNK: Nosila crni outfit i pokazala zavidnu liniju

Glumica Mila Elegović (53) pojavila se na praizvedbi baleta Hamlet, autorskog rada koreografa Lea Mujića, u zagrebačkom HNK.

Poglede je privukla u crnoj modnoj kombinaciju. Čipkasti gornji dio istaknuo je njezine obline, kao i duboki dekolte. S osmijehom je pozirala fotografima, a brojni su komentirali njezinu zavidnu liniju i u šestom desetljeću.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Glumica je nedavno otkrila da se, iako drži do linije, voli počastiti.

- Najdraža hrana je ona koju ne smijem jesti... Najdraža hrana su čvarci. Čvarci su top 10 zašto imam inzulinsku rezistenciju i to je strogo zabranjeno, ali ja tu i tamo makar jedan, prije sam mogla pet, sada samo jedan, ali čvarci su mi najdraža hrana - rekla je glumica u TikToku koji je snimila za RTL.

Ipak, jednom je prilikom lijepa glumica otkrila da je bila na tretmanima uljepšavanja te da bi bilo suludo skrivati to.

- Što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati, izgledat ćeš kao nakaza.To je važno! Ne da izgledaš mlado ili zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Ja koristim filere, ali nekako sve manje jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno - priznala je.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Prisjetimo se koreograf Leo Mujić široj je javnosti poznat kao putnik kojem su zasmetale gužve na A1, a u rujnu je komentirao mural u Zagrebu pa ponovno osvojio simpatije javnosti.