Umro je poznati hrvatski modni fotograf Ivan Balić Cobra

Preminuo je jedan od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa i pionir rock scene u bivšoj državi Ivan Balić Cobra. Cobra nas je napustio u petak, 3. listopada u 83. godini života, a javnost su o tome u ime obitelji izvijestili iz Kazališta Komedija.

"Danas, 3. listopada 2025. u 83. godini preminuo je poznati hrvatski fotograf, gospodin Ivan Balić Cobra. Ivan Balić Cobra bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa. Rođen je u Zagrebu gdje je završio Školu primijenjene umjetnosti (foto-odjel). Nakon usavršavanja na Famous Photographer School u Münchenu i na Bundesfachschule für Fotografie u Hamburgu počinje snimati za najpoznatije modne kuće i ostale kompanije, među kojima su Enrico Coveri, Coca-Cola, INA, Siscia, Varteks, Jugoplastika, Woolmark, Lisca, Pounje i dr. Fotografije mu se objavljuju u mnogim svjetskim i domaćim časopisima", stoji u priopćenju.

"Izlagao je na mnogim domaćim i svjetskim izložbama. Bio je član je ULUPUH-a (Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti), HZSU-a (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika), HND-a (Hrvatsko novinarsko društvo), FEP-a (Federation of European Photographers), PP of E (Professional Photographers of Europe), WCPP-a (World Council of Professional Photographers). Osim modnom, bavio se i kazališnom fotografijom, uglavnom vezan uz Kazalište Komedija, u kojem je u svibnju ove godine postavljena izložba njegovih fotografija iz predstava ovog kazališta", navodi se dalje. U mladosti svirao je i pjevao u legendarnim grupama Bijele strijele i Roboti, pionirima rock scene u bivšoj državi", navodi se dalje.

"Posljednji ispraćaj gospodina Ivana Balića Cobre bit će u utorak, 7. listopada 2025. u 14 sati na zagrebačkom krematoriju", izvijestili su iz Komedije.

