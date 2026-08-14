Mila Kunis prošla je put od izbjeglice do zavidne karijere: Kao curica osjećala se 'slijepo'

Mila Kunis rođena je kao Milena Kunis 14. kolovoza 1983. godine u ukrajinskom gradu Černivcima, koji je tada bio dio Sovjetskog Saveza. Kada je imala sedam godina, zajedno s roditeljima i starijim bratom preselila se u SAD. Obitelj se nastanila u Los Angelesu, gdje je za djevojčicu koja nije govorila engleski započelo potpuno novo životno poglavlje. Preseljenje nije bilo jednostavno. Obitelj Kunis u SAD je stigla s vrlo malo novca, a njezini roditelji morali su iza sebe ostaviti svoje dotadašnje profesionalne karijere. Otac Mark, koji je bio strojarski inženjer, počeo je raditi kao taksist, dok je majka Elvira, koja je u Ukrajini predavala fiziku, pronašla posao u ljekarni. Njihov je cilj bio omogućiti djeci sigurniju budućnost i bolje životne prilike.

Za Milu je prilagodba novoj zemlji predstavljala veliki izazov. Nije poznavala američku kulturu niti je razumjela engleski jezik, zbog čega je prve mjesece u novoj sredini kasnije opisivala kao iskustvo u kojem se osjećala gotovo kao da je istodobno slijepa i gluha. Ipak, brzo se prilagodila novom životu i počela svladavati jezik. Kako bi joj pomogli da upozna vršnjake i lakše se uklopi u novu sredinu, roditelji su je upisali na satove glume za djecu u Beverly Hillsu. Upravo se ta odluka pokazala presudnom za njezinu budućnost. Tamo je upoznala menadžericu Susan Curtis, koja je prepoznala njezin potencijal i pomogla joj da dobije prve profesionalne angažmane. Ubrzo se počela pojavljivati u televizijskim reklamama, a potom je dobivala i manje uloge u televizijskim serijama.

2018 E! People's Choice Awards - Press Room | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Veliki trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 1998. godine. Sa samo 14 godina dobila je ulogu Jackie Burkhart u humorističnoj seriji "Lude sedamdesete". Lik razmažene, samouvjerene i često sebične tinejdžerice omogućio joj je da pokaže izražen talent za komediju. Serija je postala iznimno popularna, a Mila Kunis zahvaljujući njoj stekla je međunarodnu prepoznatljivost. Televizijski uspjeh otvorio joj je i druga vrata. Dobila je ulogu Meg Griffin u popularnoj animiranoj seriji "Family Guy", kojoj je posudila glas tijekom velikog dijela njezina prikazivanja. Istodobno je počela graditi filmsku karijeru. Pojavila se u filmu "Get Over It" iz 2001. godine, a potom i u filmu "American Psycho II: All American Girl".

Nakon završetka serije "Lude sedamdesete" 2006. godine, Kunis se još snažnije usredotočila na film. Važan korak napravila je 2008. ulogom Rachel u romantičnoj komediji "Preboljeti Sarah Marshall". Jedna od najvažnijih uloga u njezinoj karijeri stigla je dvije godine poslije, u psihološkom trileru "Crni labud". Kunis je glumila uz Natalie Portman, a za zahtjevnu ulogu balerine prošla je intenzivne pripreme i treninge. Njezina izvedba donijela joj je nominacije za Zlatni globus i nagradu Udruženja filmskih glumaca u kategoriji najbolje sporedne glumice.

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"Knjiga iskupljenja", "Samo seks", "Ted" i "Carstvo velikog Oza" samo su neke od sljedećih uloga kojima je osvojila kritiku u publiku. Velik komercijalni uspjeh ostvarila je i komedijom "Bad Moms" iz 2016. godine, u kojoj je glumila uz Kristen Bell i Kathryn Hahn. Popularnost filma dovela je do nastavka "A Bad Moms Christmas". Godine 2018. Kunis se pojavila i u akcijskoj komediji "Špijun koji me napucao", zajedno s Kate McKinnon i Justinom Therouxom.

Ljubavni život pod povećalom javnosti

Uz njezinu profesionalnu karijeru, javnost je godinama pratila i njezin privatni život. Kunis je bila u dugogodišnjoj vezi s glumcem Macaulayjem Culkinom, a njihov prekid objavljen je 2011. godine. Poslije je priznala da je kraj te veze za nju bio mnogo teži nego što se u javnosti u početku prikazivalo.

Posebno zanimljiv obrat dogodio se 2012. godine, kada je započela vezu s Ashtonom Kutcherom, svojim nekadašnjim kolegom iz serije "Lude sedamdesete". Iako su u seriji glumili ljubavni par, prava romansa razvila se tek godinama poslije. U rujnu 2014. dobili su kćer Wyatt Isabelle, a 2015. godine vjenčali su se u Kaliforniji. Njihovo drugo dijete, sin Dimitri Portwood, rođen je u studenome 2016. godine.

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Unatoč velikom uspjehu u Hollywoodu, Mila Kunis često je govorila o svojim imigrantskim korijenima i iskustvu odrastanja u obitelji koja je morala početi život ispočetka. Dolazak u SAD bez poznavanja jezika, financijska nesigurnost i odricanja njezinih roditelja ostavili su snažan trag na njezin pogled na život i uspjeh.

Njezini roditelji u početku nisu bili oduševljeni idejom da njihova kći postane profesionalna glumica. Kao ljudi koji su prošli kroz teško iskustvo emigracije i morali ponovno izgraditi svoje karijere, željeli su da Mila ima stabilan posao i sigurnu budućnost. Gluma im se činila nepredvidljivim zanimanjem. S vremenom su se, međutim, uvjerili da je njihova kći izgradila iznimno uspješnu karijeru.

Posljednjih godina Kunis je u nekoliko navrata prikupljala sredstva za Ukrajinu otkako je u njezinoj rodnoj zemlji izbio rat, a komentirala je za People kako je predsjednika Zelenskog upoznala još dok se bavio glumom godinama ranije u Los Angelesu.