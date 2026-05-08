Publika je tražila kartu više

Milan Marić i Tihana Lazović stižu u Pulu s predstavom inspiriranom Titom i Burtonom

Milan Marić i Tihana Lazović stižu u Pulu s predstavom inspiriranom Titom i Burtonom
Predstava 'Bilo jednom na Brijunima', inspirirana stvarnim susretom Josipa Broza Tite i Richarda Burtona na Brijunima tijekom snimanja filma 'Sutjeska', nakon velikog interesa ponovno stiže u Pulu

Nakon velikog interesa i rasprodane prethodne izvedbe, popularna beogradska predstava 'Bilo jednom na Brijunima' vraća se u Pulu, pružajući mnogima koji su prošli put ostali bez ulaznica, da progledaju predstavu o kojoj se priča. Ne propustite: subota, 16. svibnja, INK Pula. Ulaznice su u prodaji  na ink.hr te blagajni kazališta.

Zvijezda regionalnog hita 'Toma', Milan Marić, na jedan je dan postao Paul Newman...

Glumačke zvijezde Milan Marić,Tihana Lazović, Branislav Trifunović i Sanja Marković pulskoj publici donose priču inspiriranu jednim od najintrigantnijih susreta u povijesti bivše Jugoslavije. Predstava je inspirirana povijesnim susretom dvaju bračnih parova - Tita i Jovanke Broz te Richarda Burtona i Elizabeth Taylor, koji se sedamdesetih godina zaista i dogodio, na Brijunima. Povod njihova trodnevnog boravka bilo je snimanje filma 'Sutjeska', u kojem je Burton tumačio ulogu Josipa Broza Tita.

O stvarnom susretu sačuvano je tek nekoliko zapisa u medijima i kratki ulomci iz dnevnika Richarda Burtona. Upravo su ti fragmenti poslužili autoru teksta i redatelju Kokanu Mladenoviću kao polazište za kazališnu priču u kojoj se povijesne činjenice susreću s maštom.

Predstava, puna dramskih i komičnih zapleta, bavi se pitanjima identiteta, uloga koje igramo u privatnom i javnom životu, osobnih ambicija i društvenih odgovornosti. Upravo ta kombinacija snažnog teksta i glumačkih izvedbi razlog je zbog kojeg se predstava od premijere ubraja među one za koje se uvijek traži karta više.

Legendarne likove pred pulsku publiku donosi izvanredna glumačka četvorka: Milan Marić koji se u regiji proslavio ulogom Tome Zdravkovića u filmu 'Toma', poznati glumački par - Branislav Trifunović i Tihana Lazović koje ste zajedno gledali u seriji 'Tajkun', a sigurno vam ispod radara nisu prošle Tihanine recentne nagrađivane uloge u filmovima 'Samo kad se smijem' i 'Živi i zdravi', te Sanja Marković, talentirana mlada glumica koju je regionalna publika upoznala u ulozi Gordane u filmu 'Toma'.

Gostovanje u Puli, 16. svibnja, nova je prilika za ljubitelje vrhunskog kazališta da pogledaju predstavu o kojoj se mnogo govori.

