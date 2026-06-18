Mile Mijač i Krivo Društvo objavili „Samo pusti“ - ljubavno pismo pretvoreno u pjesmu

„Samo pusti“ drugi je singl s nadolazećeg albuma, a donosi priču o onim prvim trenucima zaljubljivanja. Mile Mijač i Krivo Društvo predstavljaju „Samo pusti“, novi singl i videospot koji donose priču o zaljubljivanju i prvim koracima u vezi. Riječ je o drugom singlu s nadolazećeg albuma čiji se izlazak očekuje sredinom listopada, a pjesma već na prvo slušanje otkriva nježniju i intimniju stranu kantautorskog rukopisa Mile Mijača.

- Pjesma “Samo pusti” je ljubavno pismo, točno taj “mali detalj” koji smo svi zaboravili. Ona uvertira u sve što dolazi, upoznavanje sa svojom simpatijom i moguće sa svojom boljom polovicom. Kad upišete na internetu “ljubavno pismo” prvo vam izađe “Kako napisati ljubavno pismo?”; ostao sam šokiran. Zar je moguće da ni glas svog srca ne znamo slušati, da nam netko treba objasniti kako to treba izgledati. Pjesma je tako brzo nastala jedne tihe večeri, dok je moja gospođa spavala. Pola sata nakon je bilo: “Hej hej, probudi se. Moraš ovo čuti! - ispričao nam je Mile o pjesmi.

Da pjesma ima posebnu emociju potvrđuje i Klara Pehar, koja se prisjeća prvog susreta s demo snimkom:“Sjećam se kad mi je Mile poslao prvi demo. Sjedila sam na podu u sobi, taman prije nego što ću leći. Bila je to samo njegova gitara i glas, skroz jednostavna verzija pjesme, ali čim sam je prvi put čula, pomislila sam: „To je to. Ovo je moja pjesma za prvi ples.“ Sjećam se da sam mu to odmah i snimila u glasovnoj poruci.”

Tu emociju bend je prenio i u videospot, koji kroz niz kratkih, ali snažnih trenutaka prati priču dvoje mladih ljudi. U glavnim ulogama pojavljuju se Lea Radinović i Luka Jagnjić, a upravo je njihova prirodnost bila ključna za autentičnost cijele priče.

“U spotu smo željeli dočarati svaki segment tog ljubavnog pisma, koje kratko traju - ali ih pamtimo vječno! Nikad nismo imali ovakvo jednostavnu potragu za glumcima, ponajviše što su Lea i Luka predivan mladi par kojem je sve ovo bilo prirodno. Volimo to što dodali taj svoj osobni završni touch koji je sve zaokružio. Bilo je baš posebno gledati koliko su lako i s ljubavlju to iznijeli. Mislim da u tim scenama nije bilo ni trunke glume, samo iskreni pogledi i emocije.” ispričala nam je Klara o snimanju spota.

Scenarij spota potpisuju Klara Pehar i Mile Mijač, dok režiju i kolor korekciju potpisuje direktor fotografije Marino Vrca. Pjesma je snimljena u sinjskom High Studiju, a za miks i mastering zaslužan je Leonard Klaić.

Mile Mijač publici je najpoznatiji kao bubnjar benda M.O.R.T., s kojim je tijekom godina odsvirao više od 500 koncerata, no paralelno je gradio i vlastiti autorski put. Nakon tri studijska albuma objavljena pod imenom PBO, krajem 2024. godine predstavio je album „Moramo pričati“, koji je odmah po izlasku završio na brojnim listama najboljih domaćih izdanja godine.

Zajedno s bendom Krivo Društvo, koji uz njega čine Klara Pehar, Patrik Zelenika, Luka Siničić i Antonio Strižić, razvija prepoznatljiv glazbeni izričaj u kojem se isprepliću rock, blues, country i snažne autorske priče.

Nakon uspješne koncertne turneje tijekom 2025. godine i singla „Tiho“, koji je početkom ove godine najavio novo poglavlje benda, „Samo pusti“ otkriva još jedno lice drugog studijskog albuma čiji se izlazak očekuje sredinom listopada.

Singl „Samo pusti“, objavljen za Dostavu Zvuka, dostupan je na svim streaming platformama, a bend ga ovog ljeta predstavlja i uživo u sklopu turneje „Ljeto 2026. Part 01“, tijekom koje će nastupiti na Lovestock Festivalu u Kaštel Novom (11. srpnja), u riječkom Pajol Baru (23. srpnja), na RockLive Festivalu u Koprivnici (24. srpnja), SARS Festivalu u Sinju (31. srpnja) te Evergreen Festivalu u Čitluku (21. kolovoza).