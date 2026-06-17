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Mate Grgat snimio novu pjesmu 'Tišina od buke jača', posvetio je hrvatskoj reprezentaciji

Piše 24sata,
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Mate Grgat snimio novu pjesmu 'Tišina od buke jača', posvetio je hrvatskoj reprezentaciji
Foto: PROMO

Kroz stihove pjesme ističu se vrijednosti koje Vatreni već godinama predstavljaju na međunarodnoj sceni, ponos, prkos, nada i neugasla želja za uspjehom

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Mate Grgat, tenor kojeg mnogi uspoređuju sa jedinstvenim Vinkom Cocom, predstavlja novu pjesmu 'Tišina od buke jača', emotivnu i snažnu glazbenu posvetu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, njezinom izborniku Zlatku Daliću te svim navijačima koji godinama ponosno stoje uz Vatrene.

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Inspiraciju za pjesmu autor pronalazi u posebnosti hrvatske reprezentacije koja na velika natjecanja često dolazi bez velike pompe i medijske buke, ali upravo svojim igrama, zajedništvom i rezultatima uvijek iznova osvaja pozornost cijelog svijeta. Hrvatska reprezentacija tako postaje simbol tihog, ali odlučnog puta prema najvećim uspjesima, potvrđujući kako djela govore glasnije od riječi.

Kroz stihove pjesme ističu se vrijednosti koje Vatreni već godinama predstavljaju na međunarodnoj sceni, ponos, prkos, nada i neugasla želja za uspjehom. Posebno snažna poruka sažeta je u refrenu „Tišina ti si od buke jača, sudbina svaka ima crtača”, koji simbolično oslikava zajednički put izbornika Zlatka Dalića, reprezentativaca i navijača. Upravo oni zajedno ispisuju stranice hrvatske nogometne povijesti, stvarajući priču koja je Hrvatsku svrstala među svjetsku nogometnu elitu.

Poznato je kako je Zlatko Dalić tijekom godina rado posjećivao koncerte Mate Grgata, uključujući i njegov nastup u prestižnoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ovom pjesmom Grgat sada uzvraća iskazano poštovanje i podršku, darujući izborniku i reprezentaciji glazbenu posvetu koja nosi snažnu emociju i zajednički nacionalni ponos.

Glazbu za pjesmu skladao je Dragan Brnas Fudo, autor iza kojeg stoji niz uspješnih suradnji s vrhunskim glazbenicima poput Massima, Tonija Cetinskog, Kemala Montena, Tedija Spalata i Martina Kosovca. Tekst potpisuje Ivo Šćepanović, široj publici poznat i kao autor stihova za pjesmu „Regata života” u izvedbi Nene Belana.

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