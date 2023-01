Cyrus najavila novi album. Prva pjesma izlazi na poseban datum

Pop pjevačica Miley Cyrus (30) najavila je novi album - Endless Summer Vacation, koji bi trebao izaći 10. ožujka. Na YouTubeu je u četvrtak izašao službeni trailer njezinog osmog albuma, a ona ga je podijelila na društvenim mrežama.

Osim kratkog isječka iz spota, objavila je fotografiju sebe kako kako s crvenim ružem i naočalama u crnom kupaćem kostimu i štiklama visi s metalne šipke.

Prva pjesma na novom albumu naziva se Flowers, čiju je najavu pjevačica već objavila na društvenim mrežama, a otkrila je i datum izlaska.

- Nova godina, nova Miley, novi singl. Flowers, 13. siječnja - napisala je.

U najavi pjesme mogu se čuti stihovi 'I can love me better than you can'. Njezini obožavatelji zaključili su da je odabrala 13. siječanj za izlazak pjesme jer je na taj datum rođen njezin bivši suprug Liam Hemsworth.

