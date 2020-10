'Milijana (22) se seli penzioneru Milošu (61). Bogat je, ugađa joj'

Kontroverzna Milijana nekoliko je puta u srpskom realityju 'Parovi' svog muža Milojka prevarila pred očima. Smatraju kako je razvod najbolje rješenje, a ona je krenula dalje i pronašla novog dečka

<p><strong>Milijana Bogdanović </strong>(22) sudjelovala je u srpskom realityju 'Parovi', u kojem je gledateljima postala još poznatija nakon kontroverznog braka s <strong>Milojkom Božićem</strong> (75) za kojeg se udala u rujnu prošle godine. No toj je idili došao kraj, a Milijana ne troši vrijeme. Uživa u mladosti i novom muškom društvu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana varala Milojka pred kamerama</strong></p><p>Nakon što su Milijana i Milojko javno obznanili kako se razvode, bila je pomalo tajnovita. Samo je napomenula kako je našla novog dečka te da je mlađi od Božića. Sada je napokon potvrdila da je u vezi s <strong>Milošem </strong>(61), a <a href="https://www.blic.rs/zabava/milijana-bogdanovic-novi-decko-milojko-bozic/pe4dk64" target="_blank">srpski mediji</a> pišu kako je penzioner imućan i voli joj ugađati. </p><p>- Miloš živi u Užicu, odakle su moji roditelji. Tako smo se i upoznali, u kafiću. Sada smo zajedno - rekla nam je Milijana.</p><p><a href="https://www.blic.rs/zabava/milijana-bogdanovic-novi-decko-milojko-bozic/pe4dk64" target="_blank">Srpski mediji </a>pišu kako sve više vremena provodi sa svojim novim dečkom u gradu Užicu i da će se vjerojatno tamo i preseliti. No o svemu još razmišlja. </p><p>- Oni planiraju zajedno živjeti, a njegova odabranica još uvijek razmatra je li to dobar potez - ispričao je blizak izvor paru za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3556297/milijana-bogdanovic-seli-se-zbog-decka-penzionera-sve-vise-vremena-zajedno-provode-ovde-pilatovici-su-proslost" target="_blank">srpske medije</a>. </p><p>Milijana je supruga Milojka više puta prevarila u realityju i to pred njegovim očima. Složili su se kako je razvod najbolje rješenje, a sada odvojeno vode svoje živote. I Božić je pomalo tajnovit što se tiče nove ljubavi, no kratko je otkrio kako je sada napokon zadovoljan.</p><p>- Samo ću vam reći da sam ispunjen i zadovoljan, uživam, a sreća je u malim znacima pažnje - rekao je Milojko za <a href="https://www.alo.rs/vip/parovi/milojko-prvi-put-o-raskidu-sa-milijanom-pa-otkrio-koliko-uziva-u-novoj-ljubavi/344245/vest" target="_blank">srpske medije</a>. </p><p> </p>