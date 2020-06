Milijana ima novog dečka? 'On je mlad, napokon mojih godina'

Nitko od ukućana srpskog realityja 'Parovi' nije shvatio je li to Milijana rekla samo u afektu ili je govorila istinu. Njezin suprug Milojko tvrdi kako njega želi ponovno učiniti ljubomornim

<p>Najkontroverzniji supružnici na Balkanu <strong>Milijana (23) i Milojko Božić (75)</strong> postali su poznati široj javnosti zbog razlike u godinama. No, bračne trzavice su ubrzo počele, a Milijana je svog supruga nekoliko puta prevarila. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana se udala za Milojka</strong></p><p>Srpski <a href="https://www.alo.rs/vip/parovi/evo-ko-je-novi-decko-milijane-bozic-ima-26-godina-i-radi-kao-obezbedenje/320565/vest" target="_blank">Blic</a> piše kako se već neko vrijeme nagađa da Milijana ima novog dečka, ali ona nije puno govorila o tome. Svi su mislili da se zaljubila u nekog starijeg muškarca s 'dubokim džepom', ali je sinoć u srpskom realityju 'Parovi' uslijedilo pravo iznenađenje. </p><p>Jedna sudionica showa rekla je Milijani kako je sponzoruša i da će zauvijek ostati sama. No, ona joj je bez oklijevanja odgovorila.</p><p>- Ja imam dečka, mladog i skromnog. Konačno sam našla dečka svojih godina - priznala je Milijana. No, nitko od ukućana nije shvatio govori li Milijana istinu ili je to rekla u afektu.</p><p>Milojko je komentirao kako to nije istina, već da ga opet želi učiniti ljubomornim. </p><p>Podsjetimo, o Milijani i Milojku prošlog su ljeta pisali i svjetski mediji. Nedugo nakon svadbe otišli su u reality show, gdje je Milijana nekoliko puta prevarila Milojka. Srpski mediji pišu kako su supružnici jedni od najplaćenijih u cijelom showu te da su zbog toga cijelo vrijeme skloni svađama i skandalima.</p><p> </p><p> </p>