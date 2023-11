Milijarderka, batler i ljubavnik: Obrlatio najbogatiju ženu, a onda je izbio nacionalni skandal

Od mnogo novca doista možeš poludjeti, jedna je od upečatljivih izjava u dokumentarnom serijalu 'Milijarderka, batler i ljubavnik' koji se upravo prikazuje na Netflixu. No nije to priča o ljubavi jer nje ima najmanje. Priča je to o prevari, otimačini, podmetanjima, prisluškivanju, utaji poreza i korupciji čiji su pipci sezali sve do francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja.

Ukratko - svi elementi za vrhunski triler su tu - samo što je ovdje riječ o istinitoj priči o kojoj su svojedobno izvještavali svi svjetski mediji. Liliane Bettencourt, kći osnivača svjetskoga kozmetičkog brenda broj jedan - L'Oreala, u trenutku smrti 21. rujna 2017., u 95. godini, bila je najbogatija žena na svijetu s imovinom koja je procijenjena na vrtoglave 44 milijarde eura. Umjesto da joj osigura lagodan život, novac joj je priskrbio loš brak, lažne prijatelje i mnogo mržnje.

Foto: Profimedia

Rođena je 1922. kao jedinica Louise Madeleine Berthe i Eugènea Schuellera, osnivača L'Oréala. Majka joj je umrla kad je imala samo pet godina, pa je s ocem ostala vrlo bliska. Otac se oženio njezinom guvernantom, a tinejdžerka Liliane počela je već s 15 godina pomagati u očevoj tvrtki. Budućnost joj je bila predvidiva. Udala se s 28 za francuskog političara Andréa Bettencourta, koji je bio ministar i u vladi Charlesa De Gaullea. U braku su 1953. dobili samo jednu kćer - Françoise, ali Liliane u tom braku nije bila previše sretna.

Bila je ukras suprugu koji uopće nije bio zainteresiran za taj brak, no uz Liliane su ga vezali interesi. Imenovan je potpredsjednikom L'Oreala, a kad je umro Lilianin otac 1957., ona je postala jedina nasljednica većinskog paketa dionica. Budući da se nikad nije previše brinula o novcu, njezin suprug je preuzeo vođenje tvrtke. No André Bettencourt nikad nije isprao prljavu prošlost. Tijekom Drugoga svjetskog rata bio je član zloglasne nacističke grupe La Cagoulea koju je izdašno financirao Lilianin otac. U takvom izoliranom svijetu, bez dodira sa stvarnošću, Liliane je živjela veći dio svog života.

Foto: Profimedia

S kćeri Françoise Bettencourt, koja se udala za Židova Meyersa, nije nikad imale previše zajedničkih interesa. Dapače, Liliane je zamjerala kćeri da živi previše skromno, daleko od očiju javnosti, a Françoise se sve više udaljavala od majke, koja nije sa simpatijama gledala na njezin brak s Židovom.

Liliane je živjela u dvorcu okružena brojnom poslugom, imala je osobnu računovotkinju i odvjetnika koji se brinuo za njezinu imovinu, a sve njih plaćala je uvijek u kešu. Najmanju plaću dobivao je vrtlar - 3000 eura mjesečno. Svi, od sobarica do butlera i kuhara, kasnije će reći da su zahvaljujući Liliane Bettencourt sredili životne financije, pokupovali stanove i osigurali se do kraja života. Ali onda se pojavio taj 'padobranac' koji je svima pomrsio račune...

Foto: Netflix

Jednog dana u život Liliane Bettencourt ušao je francuski fotograf François-Marie Banier. Upoznali su se kad je Liliane dala intervju za jedan časopis, a onda se pojavio Banier, koji joj se odmah svidio zbog njegove drskosti. Rekao joj je da promijeni odjeću, prstima joj je skinuo ruž s usana i naredio joj da umjesto bezličnog smeđeg stavi jarkocrveni da pokaže da je žena puna života. Imao je izvrsnu intuiciju i prepoznao je da Liliane Bettencourt, u tom silnom bogatstvu, zapravo živi vrlo učmalim životom te žudi za izlascima i druženjem s ljudima, pa joj je on to i pružio. Počeo ju je izvoditi na razne domjenke, koncerte, izložbe, u njezin dvorac dolazio je biciklom, upoznao ju je s ekscentričnim slikarima, glazbenicima, glumcima... Uveo ju je u svijet kakav nikad prije nije vidjela. I počela je u tome uživati.

Unatoč svom skromnom podrijetlu, Banier se, zahvaljujući svom pozivu, družio sa svima, od Salvadora Dalíja do Micka Jaggera i princeze Caroline od Monaka. Među njegovim brojnim prijateljima su i Vanessa Paradis i Johnny Depp. Prema Vanessinoj biografiji, Banier je pozvao i nju i Deppa na proslavu svog 50. rođendana. Par se nije prije toga poznavao, pa je Vanessa bila shrvana kad je saznala da je Depp u posljednjem trenutku otkazao dolazak zbog obveza. Srećom, kad su se konačno uspjeli upoznati, pogodili su se - a Banierova uloga u njihovoj vezi dovela je do toga da su baš njega izabrali da bude kum njihovu prvom djetetu - Lily Rose Depp. No Banier nije bio tek obični milijarderkin dušobrižnik. Procijenio je da će ga ona za malo zabave izdašno nagraditi. Počelo je s odlascima na aukcije skupocjenih slika koje bi, nakon što bi ih otkupila, Liliane Bettencourt od srca darivala novom prijatelju.

Foto: Netflix

Ona je financirala zajednička putovanja po svijetu, a kako su postajali sve bliskiji, tako je on od nje dobivao sve skuplje darove. Njezin suprug gledao je na novog ženina prijatelja s puno simpatija i odobravanja, tim više jer je Banier zapravo bio zainteresiran za muškarce. Nakon što je 2007. postala udovica, Bettenocourt je postala još više ovisna o Banieru. Njihovo prijateljstvo je otišlo tako daleko da ju je Banier, odmah nakon što je postala udovica, zamolio da ga posvoji. Drugim riječima - da postane punopravni nasljednik njezine kompletne imovine kao i otuđena zakonita kći Françoise Bettencourt.

Pakleni Banierov plan iz susjedne je sobe slušao dugogodišnji Lilianein batler Pascal Bonnefoy. Ovaj podli prijedlog prelio mu je čašu strpljenja i skovao je plan. Počeo je podmetati diktafon u dnevni boravak u kojem je milijarderka primala i svog odvjetnika, i svoju računovotkinju, ali i Baniera i gdje su se vodili razgovori o imovini, novcu, donacijama, porezima... Batler Bonnefoy prikupio je 25 sati tajno snimljenih razgovora i predao ih očajnoj milijarderkinoj kćeri koja nije znala kako da zaustavi majku u bezumnom rasipanje novca. Bilo je to u trenutku kad se već znalo da je Liliane Bettencourt darovala Banieru raznih slika, nakita i novca u vrijednosti koja se približila milijardi eura.

Foto: BERNARD-SALINIER/ABACA

Izbezumljena zbog majčina ponašanja, a istodobno vezanih ruku jer s njom nije imala nikakav kontakt, Françoise neiskusna u odnosima s medijima, odlučila se na očajnički potez. Sve tajno snimljene razgovore predala je francuskim novinarima ne znajući da će oni detaljno preslušati svih skoro 25 sati materijala i naići na mnogo zanimljivije pojedinosti nego li što je razbacivanje nasljedstvom stare milijarderke i njezinim odnosom s Banierom.

Među satima razgovora zaintrigirao ih je razgovor Liliane Bettencourt sa svojim odvjetnikom koji joj savjetuje da što prije sakrije novac iz švicarskih banaka u neku poreznu oazu poput Singapura, Urugvaja ili Hong Konga. Bila je riječ o 65,000.000 dolara. A onda su novinari saznali i za još jednu pikanteriju koju im je odala dugogodišnja Lilianeina računovotkinja Claire Thibout. Ona je u međuvremenu dala otkaz u strahu da će biti optužena za korupciju, pa je novinarima priznala da je prema naredbi Bettencourtove morala u omotnice zamatati desetke i stotine tisuća eura za izborne kampanje raznim strankama.

Najzvučnije ime sigurno je bio tadašnji aktualni predsjednik Nicolas Sarkozy, za kojeg je Thibout svjedočila da je s večere u domu Bettencourtove otišao bogatiji za 150.000 eura. Ova priča stajala je Sarkozyja političke karijere, našao se na sudu i umalo završio u zatvoru. Ipak, nisu mu uspjeli ništa dokazati, pa je oslobođen optužbi, ali je sumnja ostala zauvijek. Nakon što je buknuo skandal, kći je sad htjela riješiti i svoj problem s najljućim rivalom - Banierom. Zatražila je stručno vještačenje nad majkom kako bi joj mogla postati skrbnica jer se već dulje vrijeme sumnjalo da je njezina majka dementna. Iz snimki se jasno može čuti da u razgovoru sa svojim odvjetnikom ni ne zna više kako se zove privatni otok D'Arros, koji je davno kupio njezin pokojni muž dvjestotinjak milja zapadno od Sejšela. Oaza s predivnom kućom, aerodromom i teniskim terenom bila je omiljeno mjesto na kojem je, dok je bila mlađa, voljela provoditi dio godine.

Foto: BERNARD-SALINIER/ABACA

Na spomen imena D'Arros, Bettencourt tri puta pita odvjetnika: 'Kako si rekao? Carlos??' No Liliane se dugo opirala bilo kakvoj ideji o skrbništvu. U međuvremenu je dala i nekoliko intervjua, a na pitanje novinara što misli o tome, odgovorila je: 'Ja uživam u životu i dijelim novac. Kad ga dajem manje, onda me pitaju zašto tako malo, kad dajem puno, onda kažu da je previše da sam poludjela. Ne obazirem se na ta sranja!'. A kad ju je pitao što bi poručila kćeri, oslonila je glavu na ruku i nakon kraćeg razmišljanja rekla:

- Želim joj da pronađe svoju sreću i kad je pronađe, da je više ne ispušta!

Nakon više godina pravnih bitki Bettencourt je konačno dijagnosticirana Alzheimerova bolest i posljednjih pet godina života ipak je provela pod kćerinim skrbništvom. U međuvremenu počela su suđenja. I njezin odvjetnik i Benier optuženi su da su zlostavljali milijarderku koristeći njezinu mentalnu bolest ne bi li joj uzeli imovinu. Françoise, dva sina i njezin suprug postali su zakoniti nasljednici L'Orealovih dionica. No što se dogodilo s bonvivanom François-Marie Banierom, kojeg su tijekom suđenja nesebično podržavali slavni prijatelji, uključujući i Johnnyja Deppa i Vanessu Paradis? Posljednji njegov istup u medijima bio je 2020. u emisiji 'L'Invite' na TV5Monde. Na pitanje voditelja je li slučaj Bettencourt iza njega, veselo je odgovorio:

Foto: GUIGNEBOURG DENIS/ABACA

- To nije iza mene, to je u meni jer je ona bila izvanredna žena i jako sam sretan što sam s njom prijateljevao - kaže fotograf, koji i dalje izlaže u Americi i Europi. Oslobođen je i presude da vrati 175,000.000 eura milijarderkinoj obitelji. Piše memoare koji bi trebali biti objavljeni uskoro - u siječnju 2024. Na Amazonu je knjiga već najavljena pod naslovom 'Dialogues Interrompus', odnosno 'Prekinuti razgovori', a izdavač je poznata francuska kuća Gallimard.