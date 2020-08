Milijunaš Bilzerian ima brata: Zgodniji je, prepun love i solo...

<p>I dok multimilijunaš <strong>Dan Bilzerian</strong> (39) putuje po cijelom svijetu, krši zakone po Hrvatskoj, razbacuje se novcem, orgija sa ženama, lovi krokodile i puca iz oružja, malo tko zna da ima mlađeg brata <strong>Adama Bilzeriana</strong> (37). I on je profesionalni pokeraš poput brata, ali puno samozatajniji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dan Bilzerian platio kazne u Hrvatskoj</strong></p><p>Adam čak nema ni Instagram profil, bar ne onaj službeni poput brata Dana kojeg prati više od 32 milijuna ljudi. Jedna od njihovih rijetki fotografija datira iz svibnja 2012. godine. Braća se rijetko druže, a kroz poker su se povezali i surađuju sa zaručnikom <strong>Jennifer Lopez</strong> (51), bivšim igračem bejzbola <strong>Alexom Rodriguezom </strong>(45). </p><p>Za Adama žene kažu da pomalo nalikuje na holivudskog imenjaka <strong>Adama Sandlera </strong>(53), ali da je mnogo zgodniji od starijeg brata milijunaša. I dok se bogatstvo Dana procjenjuje na 200 milijuna dolara, Adam 'teži' oko 100 milijuna dolara.</p><p>Mlađi brat ne hvali se ženama kao stariji pa tako u medije nije 'procurila' vijest u kakvom je ljubavnom statusu, no šuška se da je već duže solo.</p><p>Njihov otac <strong>Paul Bilzerian </strong>(70) poznati je poslovni čovjek koji je preuzeo tvrtke 'Singer' i 'Hammermill Paper Company' i do 36. godine bio težak više od 40 milijuna dolara. Kako bi osigurao budućnost sinovima, Paul je osnovao zaklade dok su oni još bili djeca, a iz kojih se i danas financiraju.</p><p>Dan i Adam rođeni su na Floridi. Godine 1988. sud je osudio njihovog oca zbog utaje poreza i prevara s osiguranjima, te je završio u zatvoru na četiri godine. Svi su ih tada u školi, kako su rekli, gnjavili i zezali zbog toga. </p><p>- Kao dijete nisam dobivao previše pažnje, vjerojatno zato danas imam toliku luđačku želju za pažnjom - rekao je svojedobno Dan.</p><p> </p>