Glumica Milla Jovovich (45) promovirala je novi film 'Monster Hunter' i usput progovorila na hrvatskom jeziku.

- Pozdrav Hrvatska, ja sam Milla Jovovich - rekla je glumica. Nakon te rečenice pozvala je pratitelje da pogledaju film 'Monster Hunter' koji u kina dolazi od 25. veljače.

Njezin otac Bogdan Jovovich je porijeklom iz Crne Gore, dok se njezina majka Galina rodila u Rusiji. Prošle godine Milla je privukla pažnju kada je objavila da se njezin djed, također imena Bogdan Jovovich, borio u redovima jugoslavenskih partizana.

- Moj djed po ocu borio se u redovima jugoslavenskih partizana. Moglo bi se reći da potječem iz obitelji boraca, vojnika i revolucionara i ponosim se svojom baštinom i nevjerojatnim ljudima od kojih potječem - rekla je tada Milla koja se rodila u Kijevu.

Prisjetila se tada i bake Tatjane Popovy, koja je bila medicinska sestra na prvoj liniji kad je imala samo 16 godina.

- Do 18. rođendana, marširala je kroz neizrecive strahote sve do Berlina. To su njezine medalje i dokumenti koje je moja mama sačuvala - napisala je Milla te dodala:

- Kad stvari postanu teške, razmišljam o onome što je moja baka prošla kad je još uvijek bila dijete i više ništa ne izgleda tako teško. Danas nam treba više takvih ljudi.