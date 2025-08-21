Obavijesti

'I ONDA NAS JE TROJE'

Millie Bobby Brown i sin Jona Bon Jovija postali roditelji

Piše Dino Stošić,
Millie Bobby Brown i sin Jona Bon Jovija postali roditelji
Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi postali su roditelji posvojivši djevojčicu, ostvarivši tako dugogodišnji san Millie o majčinstvu i planirajući veliku obitelj

Glumica Millie Bobby Brown (21), zvijezda serije 'Stranger Things', i njezin suprug Jake Bongiovi (23) podijelili su sretnu vijest, a to je da su postali roditelji. Par je na Instagramu otkrio da su tijekom ljeta posvojili djevojčicu i započeli novo poglavlje života.

- Ovoga ljeta dočekali smo  našu slatku djevojčicu kroz posvajanje. Neizmjerno smo uzbuđeni što krećemo u ovo prekrasno novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti - napisali su u zajedničkoj objavi. Poruku su zaključili jednostavno, ali snažno: 'I onda nas je troje'.

Millie i Jake upoznali su se 2021. godine putem Instagrama, a nakon nekoliko mjeseci prijateljstva započeli su vezu. Vjenčali su se u svibnju 2024. u intimnom okruženju, a u listopadu su s obitelji i prijateljima slavili u bajkovitoj Villi Cetinale u Italiji.

Premiere for the film "The Electric State" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Mlada glumica već je ranije otkrivala da joj je majčinstvo jedan od najvećih životnih snova.

- Oduvijek sam željela biti majka, još kao djevojčica govorila sam to svojoj mami. Jake i ja oboje dolazimo iz obitelji s četvero djece i želimo veliku obitelj - izjavila je u jednom intervjuu.

Iako se u potpunosti posvetila glumi i produkciji, Millie je naglašavala da joj je jednako važno stvoriti toplu obiteljsku atmosferu, baš poput one u kojoj je i sama odrasla.

Uz veliku životnu prekretnicu, pred Millie Bobby Brown stoji i profesionalna, premijera posljednje, pete sezone serije ' Stranger Things'.  Netflix je objavio da će prve četiri epizode biti dostupne 26. studenoga, tri nove dolaze na Božić, a finale koje zaključuje cijeli serijal prikazat će se na Staru godinu.

Netflix je objavio i nazive posljednjih osam epizoda popularne serije, a to su 'The Crawl', 'The Vanishing of…', 'The Turnbow Trap', 'Sorcerer', 'Shock Jock', 'Escape From Camazotz', 'The Bridge' i 'The Rightside Up'.

Trailer posljednje sezone pokazuje     Hawkins u kaosu, zatvoren grad i povratak zastrašujućeg Vecne, moćnijeg nego ikad.

