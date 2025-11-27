Millie Bobby Brown zahvalila je braći Duffer na ulozi u 'Stranger Things': 'Dali ste mi toliko puno'

Popularna glumica Millie Bobby Brown proslavila se ulogom neobične djevojčice Eleven u seriji 'Stranger Things', a budući da je sinoć izašao prvi dio posljednje sezone ovog hita, odlučila je emotivnom Instagram objavom zahvaliti braći Duffer koja su zaslužna za ovu uspješnicu.

Uz dvije fotografije s tvorcima serije, jednu sa seta prve sezone, od prije gotovo 10 godina, i jednu sa snimanja završnice, napisala je dirljiv tekst: 'Ova serija dala mi je toliko puno. Ali najvažnije, i najznačajniju priču za ispričati, Elinu'.

'Hvala Dufferima što su riskirali sa svime što nisu trebali željeti, britanskom djevojkom, s ogromnom obitelji, puno energije, snažnim gledištem, ali srcem koje bi radilo neumorno za lik koji su izgradili', napisala je te dodala: 'Uživajte u prvom dijelu, ljudi. Vidimo se na ispravnoj (gornjoj) strani'.

Ispod objave slavne glumice nanizali su se brojni komentari obožavatelja, ali i nekih poznatih imena. Tako je Sarah Hindsgaul napisala: 'Moje ljubavi', a Lexi Jayde: 'Toliko sam ponosna na tebe moja curo'. 'Volim te, Mills', napisao je Ross Duffer, a admin službenog Instagram profila serije komentirao je: 'Učinimo ovo' uz emoji srca.

'El zauvijek u našim srcima', 'Ne mogu dočekati ovu zadnju avanturu!', 'Nemoj dopustiti da itko slomi tvoj anđeoski duh', 'Millie danas je dan', samo su neke od riječi kojima su ovu glumicu počastili brojni pratitelji nestrpljivo očekujući kako će se ova serija završiti.

Podsjetimo, sinoć je izašao prvi dio posljednje sezone ove planetarno popularne serije, što znači da će fanovi, koji su na ovo čekali čak više od tri godine, moći pogledati prve četiri epizode. Drugi dio izlazi na Božić, a finale na samu Staru godinu. Radnja serije prati skupinu djece i mladih, ali i odraslih, iz imaginarnog gradića Hawkins, koji se bore s čudovištima iz paralelnog svijeta kojeg nazivaju 'Upside Down'.