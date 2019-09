'Milojka su boljela leđa, ali ipak smo imali opaku bračnu noć'

Milijana (21) i Milojko Božić (74) vjenčali su se u subotu u 14 sati u matičnom uredu u srpskoj Požegi. Na svadbi nisu bila Milojkova djeca kao ni Milijanini roditelji, što je pogodilo mladu. Njezina majka Slađana bolesna je pa nije mogla doći, a objasnila je kako Milijanin otac ima važnu utakmicu koju ne može propustiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Cijela svadba je bila veoma vesela, ljudi su plesali, mi smo se veselili. Do dva sata ujutro smo ostali u restoranu, a negdje oko tri smo došli kući. Plakala sam od sreće, i to nisam plakala već pustila nekoliko suza. Teško mi je bilo što roditelji nisu tu, ali zato mi je mama poslala poruku. Ne želim otkriti što mi je napisala - izjavila je Milijana za Blic te otkrila kako je protekla prva bračna noć.

Foto: KURIR/ZORAN ŠAPONJIĆ

- Bila je luda prva bračna noć. To je sve što ću vam reći - kratko je komentirala. No, čini se kako je svadba umorila Milojka, jer kako je otkrila njegova novopečena supruga, imao je problema s leđima.

- Milojka su boljela leđa, ali super je on to podnio. Unatoč velikoj razlici u godinama, Milijana se ne obazire na negativne komentare.

- Non-stop me komentiraju. Ne povrjeđuju me, meni je to smiješno. Kad mi dođe loš dan, uđem na društvene mreže i smijem se onome što pišu. Očigledno da me narod voli, čim me ovoliko komentiraju - rekla je bivša reality zvijezda, a još uvijek nije stigla prebrojati novce od svadbe.

Foto: KURIR/ZORAN ŠAPONJIĆ

- Imamo mnogo poklona po kući. Nisam stigla otvoriti sve. Vidjela sam snimku na kojoj kuma kiti novčanicama Milojka dok on pjeva. Na kraju je ispalo da je on zaradio više novaca od svirača - dodala je na kraju Milijana.