Milojko (74): 'Milijana (21) mi je više kao majka, nego cura...'

O ljubavi Milojka Božića (74) i njegove zaručnice Milijane Bogdanović (21) već danima 'bruji' cijeli Balkan. I dok se većina zgraža nad njihovom vezom, postoje oni koji smatraju da se radi o iskrenoj i pravoj ljubavi.

Foto: privatni album

Odmah su dobili i ponudu za učešće u reality programu 'Parovi', ali o ciframa nisu htjeli razgovarati. Kako prenose srpski mediji, Milijana i njezin 53 godine stariji zaručnik navodno će krenuti raditi na bebi, upravo pred kamerama.

Naime, iako se u medijima šuškalo o tome da će Milijana sama ući u 'Parove', bez svog zaručnika, ona pak tvrdi da to nikako nije istina.

Foto: privatni album

Iako još uvijek nisu službeno ušli u reality, Milijana i Milojko svakodnevno pune naslovnice raznim detaljima iz privatnog života.

- Milijana me sve sluša. Ona mi je kao majka, a ne djevojka. Kupala me, njegovala, držala me da ne padnem. Dva mjeseca sam morao ležati nakon operacije. I prije toga smo bili u vezi, ali sam se baš zaljubio nakon operacije - prisjetio se Milojko, prenose srpski mediji.

Foto: privatni album

Znali su se godinama, ali ipak je Milijana napravila onaj prvi korak. Kako kaže, Milojko je tvrdoglav i uporan, a da nije prva prišla - on jednostavno nikada ne bi.

- On je jako tvrdoglav i znam da nikada ne bi prvi prišao. Svakodnevno sam išla gdje i on. Kuda je on šetao, šetala sam i ja. Moralo je doći do nečeg između vas. Nisam mogla biti u štiklama jer živimo selu, ali sam se maksimalno šminkala. Morao je obratiti pažnju - otkrila je Milijana s osmijehom na licu.

