Milojko i dalje želi mlađe: Nudi brak curi koja vrijeđa Milijanu

<p>Ljubavi među sudionicima srpskog reality showa 'Parovi' <strong>Milojkom Božićem </strong>(75) i <strong>Milijanom Božić </strong>(22) više nema. Milojko se 'bacio' na drugu sudionicu navedenog realityja, <strong>Natašu Pajović</strong>.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana varala Milojka pred kamerama</b></p><p>Čini se da od mlađih djevojaka ipak ne odustaje jer je Nataša ispričala kako joj je Milojko nudio brak, iako se još nije službeno razveo od Milijane. Nataša je tu ponudu odbila, kaže, bez puno razmišljanja. </p><p>Mnogi kandidati showa komentirali su kako Milijana i Nataša sliče jedna drugoj, samo im je boja kose drukčija. Uz to, djevojke su se nedavno prepirale i vrijeđale pred kamerama. Došlo je čak i do fizičkog obračuna.</p><p>Otkako su se Milojko i Milijana razišli, on se već nekoliko puta u srpskim medijima spominjao u kontekstu s drugom ženom. Otkrio je nedavno kako mu se kandidatkinja 'Parova' <strong>Snežana Jovičić </strong>nabacivala i stavljala mu ruku na intimna mjesta.</p>