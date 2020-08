Milojko se izlanuo: 'Milijana je imala najmanje 20 ljubavnika'

<p>Napetost i dalje traje. Najkontroverzniji par na Balkanu <strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75) ne prestaju sa svakodnevnim svađama. Nakon što je Milijana suprugu slomila naočale za koje je bio emotivno vezan, ponovno su uslijedile prepirke, a Milojko se osvrnuo na njezinu prošlost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana vara muža pred kamerama</strong></p><p>Poznato je kako Milijana Milojka vara na sve strane, a to se nije ustručavala raditi ni ispred kamera. Božiću je prekipjelo pa je počeo kopati po njezinoj prošlosti i nabrajati njezine ljubavnike. Posebno se osvrnuo na <strong>Aleksandra Požgaja</strong> (36), s kojim se Milijana našla u 'kličnu' u srpskom realityju 'Parovi'.</p><p>- On je s njom radio što je htio. Milijana se s njim vidjela i nakon našeg vjenčanja - rekao je Milojko i dodao kako je imala najmanje 20 ljubavnika. S Požgajem je tulumarila, ljubila se, a ostali natjecatelji 'Parova' Božiću su jednom prilikom rekli kako je s njim i spavala. </p><p>Ovaj je par svoju ljubavnu vezu odavno prekinuo, a razvod braka planiraju odmah po završetku realityja. Umirovljenik je ranije priznao da mu je i vrijeme da izađe iz realityja te da se planira pozabaviti papirima za razvod čim stigne kući. Nadao se kako će izaći ranije iz kuće 'Parova', no još je uvijek u igri.</p><p>- Čudno se osjećam. Mislim da mi Milojko ne bi nedostajao kada bi izašao iz vile, ali sad to svakako nećemo znati - poručila je tada Milijana.</p><p> </p>