Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI PAR?

Miloš iz Gospodina Savršenog u društvu atraktivne plavuše

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Miloš iz Gospodina Savršenog u društvu atraktivne plavuše
5
Foto: RTL

Zajednička blagdanska fotografija Miloša Mićovića i influencerice Laure potaknula je niz nagađanja, a njihova šutnja, raniji zajednički nastupi i njihovi privatni životi dodatno su zainteresirali javnost

Među brojnim blagdanskim objavama na društvenim mrežama, jedna je posebno zapela za oko. Na fotografiji ispod božićne jelke zajedno poziraju Miloš Mićović, bivši Gospodin Savršeni, i Laura, influencerica iz Karlovca.


Iako je zajednička fotografija potaknula razna nagađanja, Miloš i Laura zasad se nisu oglašavali o tome što stoji iza nje. Upravo ta šutnja dodatno je privukla pažnju javnosti, a zanimljivo je da su se zajedno pojavili i prije nešto više od mjesec dana.


Laura je u posljednje vrijeme sve prisutnija na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje privlači pažnju svojim stilom i sadržajem. Poznata je i kao bliska prijateljica influencerice Meri Goldašić, a nedavno se razvela te ima troje djece.

PLANOVI ZA BUDUĆNOST 'Gospodin Savršeni' bez žurbe pred oltar: 'Brak? Možda na nekom drugom planetu...'
'Gospodin Savršeni' bez žurbe pred oltar: 'Brak? Možda na nekom drugom planetu...'


Miloš je široj publici postao poznat sudjelovanjem u showu Gospodin Savršeni, gdje je na kraju odabrao Maidu, no njihova veza ubrzo je završila. Prije nekoliko mjeseci otkrio je da je trenutačno sam, ali je istaknuo da i dalje vjeruje u ljubav te je opisao kakva bi ga žena mogla osvojiti."Nemam tip žene, ako pričamo o fizičkom izgledu. Na prvu mi je važno da je zgodna, ali to je samo prva stavka, važno mi je da je dobra osoba, da je jaka za neke stvari. Ima mnogo stavki, ali njena duša mi je najvažnija."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin
ODUŠEVILA U BIJELOJ HALJINI

FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin

Maja Šuput bila je jedna od članica žirija u velikom finalu Supertalenta koje se prenosilo uživo iz Arene Zagreb. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a Maja je zasjala u bijeloj haljini. U publici je bio i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov i njihov sin, dok Šime Elez, koji se u posljednje vrijeme često pojavljuje s njome, nije bio na vidiku...
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!
24SATA U ARENI ZAGREB

Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!

Gotova je i 12. sezona Supertalenta, a pobjedu je odnijela nevjerojatna obitelj koja je dirnula mnoge svojim nastupom. Duo Turkeev & Kids izveli su akrobatski nastup i skupili najviše glasova publike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025