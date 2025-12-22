Miloš iz Gospodina Savršenog u društvu atraktivne plavuše

Među brojnim blagdanskim objavama na društvenim mrežama, jedna je posebno zapela za oko. Na fotografiji ispod božićne jelke zajedno poziraju Miloš Mićović, bivši Gospodin Savršeni, i Laura, influencerica iz Karlovca.



Iako je zajednička fotografija potaknula razna nagađanja, Miloš i Laura zasad se nisu oglašavali o tome što stoji iza nje. Upravo ta šutnja dodatno je privukla pažnju javnosti, a zanimljivo je da su se zajedno pojavili i prije nešto više od mjesec dana.



Laura je u posljednje vrijeme sve prisutnija na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje privlači pažnju svojim stilom i sadržajem. Poznata je i kao bliska prijateljica influencerice Meri Goldašić, a nedavno se razvela te ima troje djece.



Miloš je široj publici postao poznat sudjelovanjem u showu Gospodin Savršeni, gdje je na kraju odabrao Maidu, no njihova veza ubrzo je završila. Prije nekoliko mjeseci otkrio je da je trenutačno sam, ali je istaknuo da i dalje vjeruje u ljubav te je opisao kakva bi ga žena mogla osvojiti."Nemam tip žene, ako pričamo o fizičkom izgledu. Na prvu mi je važno da je zgodna, ali to je samo prva stavka, važno mi je da je dobra osoba, da je jaka za neke stvari. Ima mnogo stavki, ali njena duša mi je najvažnija."