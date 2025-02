Miloš stigao u vilu i napravio je pravu pomutnju među curama: Za prvi spoj odabrao je Maidu!

Jutro u vili počelo je pričom o Franki, koja je prva napustila show, no složile su se da ona i nije bila zainteresirana za Šimu. „Rekla je da je gledala kroz njega. Kad bi prošao pred nje, gledala bi u pod“, rekla je Barbara dok Marinela smatra da je traperica izbačena jer nije uspjela doći do izražaja.

Stiglo je novo pismo i djevojke su komentirale kako bi baš voljele na spoj sa Šimom, no najsretnija među njima bila je Maja G. Sunčajući se uz bazen, djevojke su razgovarale o svojoj omiljenoj temi - hoće li djevojka koja je na spoju, a ovaj put bila je riječ o svima dragoj Maji G. - dobiti ružu. Bojana je bila sigurna da će dobiti zato što joj je rođendan, a Vanja da će ga zavesti svojim temama jer je seksualna terapeutkinja.

Foto: RTL

U posjet im je stigla Antonija i otkrila da ih čeka iznenađenje, a Maja i Šime našli su se na plaži kako bi se okušali u katesurfingu. „Mislio sam da je ona najbolji odabir za ovakav spoj,“, rekao je Šime koji je pohvalio Maju G. što je „cura u treningu“ koja voli sport.

„Puno se smijemo i malo flertujemo, tako s očima“, govorila je Maja dok joj je Šime pomagao da se odjene. Instruktor im je objasnio tehniku, a Šimi je bilo romantično što zajedno uče nešto novo. „Zabavili smo se, a sad ga želim više upoznati, kakav je dok pričamo i kada je mirnije“, rekla je Maja.

Foto: RTL

Djevojke u vili nagađale su što bi se moglo dogoditi, a ubrzo se na helidrom u dvorištu spustio helikopter i iz njega je izašao drugi Gospodin Savršeni! Sarah je bila oduševljena Milošem, Maida također dok je Bojana zafrkavala djevojke da su odmah zaboravile na Šimu. Sve osim Laure, kojoj se nije nimalo svidjelo što sad imaju dva Gospodina Savršena!

Foto: RTL

Miloš je potom došao do Glorije, Marije, Maje Š. i Sare koju je pozvao da popričaju, što je nju ugodno iznenadilo.

„Na prvu loptu mi je djelovala interesantno i slušao sam svoj instinkt, poslušao sam sebe“, objasnio je Miloš dok mu je Sara pričala da je napravio pomutnju u vili. „Kad me gleda, gleda me duboko u oči, i to mi je malo stvaralo nervozu, a inače sam jako sigurna u sebe“, rekla je Sarah.

„Poznajemo Šimu dulje, navikle smo se na njega i osjećamo se možda sigurnije s njim jer Miloš je novi i sad nešto novo, kao da ga nismo željele prihvatiti na početku“, rekla je Vanja, želeći objasniti zašto su neke djevojke bile vrlo oprezne kad je o Milošu riječ. „Moramo mu dati priliku“, zaključila je Vanja, a Miloš je zahvalio Sari na ugodnom razgovoru i vratili su se u vilu.

Foto: RTL

Maja G. i Šime su se pobliže upoznavali, a ona mu je objašnjavala čime se bavi i što je njezina strast. „Inače nikad ne znam kako će mi biti kad s ljudima razgovaram o svom poslu, ali sa Šimom mi je bilo tako prirodno“, rekla je zadovoljno Maja, koja je Šimi darovala nedovršenu knjigu i on je zadivljeno rekao: „Imam jedinstveni primjerak. Prvo izdanje knjige koja još nije objavljena s posvetom, savršeni poklon za Gospodina Savršenog.“ Odmah je dobila ružu.

Maida je objašnjavala Milošu da mu neće biti lako jer je već sve 'uigrano' u vili, no on misli kako je došao u pravo vrijeme. U vrtu je Marinelu zanimalo tko je Sari bolji, Šime ili Miloš, jer je s obojicom razgovarala. „Više mi paše Miloš“, rekla je ona dok je Vanja komentirala kako želi obojicu upoznali. No Laura je željela samo Šimu. „Puštam ti Beograđanina“, govorila je Vanji.

Maida je shvatila da Miloš i ona imaju dosta zajedničkih prijatelja, a on je bio oduševljen jer je opušten u njezinu društvu. Ona mu je pričala o sebi, koliko voli prirodu i šumu, životinje, on njoj da svira gitaru, piše poeziju. „Gitara može, ali poezija, druže…“, nije bila oduševljena Maida. Kad su se vratili među ostale djevojke, Miloš se trudio da malo popriča sa svima.

Foto: RTL

„Sviđa mi se dečko, simpatičan je, zgodan, naočit kao i Šime“, rekla je Marinela koja je sljedeća pričala s Milošem, a među curama rasla je napetost zbog zgodnog novopridošlice. Neke su zaključile da Maida ne skida osmijeh otkako je Miloš došao, što je posebno živciralo Saru i Maju Š.

Marinela je željela doznati više o Milošu i njegovim planovima, komentirali su razliku u godinama te je li iskreno ušao u sve ovo. „Došao je sa 36 godina ovdje tražiti ljubav“, bila je sumnjičava Marinela dok je Miloš stekao dojam da se nisu baš u potpunosti sporazumjeli. Kad se vratio među djevojke, sjeo je između Maide i Laure kojoj se Miloš nije svidio kao muškarac.

Miloš je zahvalio djevojkama na svemu i rekao im da mu je bilo lijepo i zabavno s njima, a potom je bijelu ružu dao Maidi. Na odlasku ga je zagrlila i komentirala da jedva čeka taj spoj, a Sarah je bila razočarana. „Zaključak je da mi je ovo najlošiji dan u vili dosad, najbezvezniji trenutak, najbezveznije 'iznenađenje' i čekam vidjeti Šimu“, komentirala je Laura.

Foto: RTL

Kad se Maja G. vratila u vilu s ružom u ruci i počela prepričavati što su sve radili na spoju, cure su je iznenadile pričom da je još jedna djevojka dobila ružu, i to bijelu, te da je došao još jedan Gospodin Savršeni! Bila je u šoku i govorila da joj treba malo vremena da joj sjednu te sve novosti.

Foto: RTL

Nije samo Maja G. bila iznenađena, red je bio da Antonija ispriča Šimi što se dogodilo. „Kao drugi je ušao, broj dva će i ostati“, šalio se Šime koji je bio sretan što će imati društvo. „Neka se sve malo zakuha“, bio je optimističan Šime, a Antonija mu je otkrila da je Miloš već upoznao sve djevojke. „Mislim da se dogovorom može sve postići, vidjet ćemo“, zaključio je Šime.