Minea, Mirna Maras, Šprajc i drugi pohrlili na otvorenje nove event kupole: 'Jako impresivno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: MARIO POJE

Prostor mi se jako sviđa, ima posebnu energiju i drugačiji je od svega što imamo u Zagrebu, rekla je Minea

Admiral

Na zagrebačkoj Radničkoj cesti sinoć je svečano otvorena Sfera 173, novi multifunkcionalni event prostor koji je već na samom otvorenju dao naslutiti da bi mogao postati popularno mjesto za događanja u glavnom gradu.

- Prostor mi se jako sviđa, ima posebnu energiju i drugačiji je od svega što imamo u Zagrebu. Bilo bi super održati koncert ovdje - izjavila je Minea.

Impresivna kupola privukla je velik broj poznatih gostiju, a večer je ujedno bila i u znaku obilježavanja 20 godina djelovanja produkcijske kuće MOJO Rental, ekskluzivnog partnera za tehničku izvedbu najvećih događaja na ovim prostorima.

Među okupljenima su se, osim Renate Končić Minee, mogli vidjeti Andrija Jarak, Zoran Šprajc, Ivana Mišerić, Saša Lozar, Mirjana Mikulec, Mirna Maras, Martina Podgorski, Ivana Lovrić, Ana Miščević, Miro Čabraja i Igor Barberić, kao i influenceri Ellen Vanjorek, Matea Vanjorek, Davor Gerbus, Amer Kadić, Ivan Milić i Sven Kranželić Svenky te brojni drugi.

- Već iz auta mi je djelovalo impresivno, ali kad sam ušla, skroz me kupilo. Prostor je skroz drugačiji, opušten, a opet ima i taj 'wow' efekt - rekla je Ivana Mišerić.

Atmosferu večeri upotpunili su i glazbeni nastupi - Martin Kutnar na violončelu i harmonici, Maya Sar za klavirom te DJ Dado, dok je kroz program vodio Joško Lokas. Uz druženje i glazbu, gosti su imali priliku upoznati prostor koji se već na prvi pogled ističe.

- Kupola promjera 30 metara, uz više od 800 četvornih metara terase i kapacitet koji omogućuje organizaciju događanja za 2000 ljudi u stajaćem formatu, odnosno više stotina u sjedećim varijantama, uključujući koncerte, korporativne evente, ali i vjenčanja - izjavio je Zoran Biškupić iz MOJO Rentala, koji su zaduženi za mnoge koncertne spektakle, među kojima su Ultra Europe, Aleksandra Prijović, Lepa Brena, Jelena Rozga, Saša Matić i brojne druge domaće i regionalne zvijezde.

Kako je večer odmicala, sve je više do izražaja dolazila i produkcijska dimenzija događanja. Produkcijska kuća pokazala je puni raspon svojih tehničkih mogućnosti, od pažljivo dizajnirane rasvjete i razglasa do cjelokupnog vizualnog doživljaja koji je prostoru dao dodatnu dimenziju.

Vrhunac je uslijedio na otvorenom, kada je zagrebačko nebo nakratko postalo pozornica za atraktivan drone show. Sinkronizirane svjetlosne formacije izazvale su oduševljenje svih gostiju, a upravo je taj trenutak zaokružio noć koja je, prema reakcijama prisutnih, nadmašila očekivanja klasičnog otvorenja.

