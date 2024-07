Minea nam je ispričala detalje otkazanog koncerta: 'Mrak je nastao već nakon pete pjesme'

U predgovorima smo za novi termin pa ćemo vidjeti što i kada. Dobila sam već reakcije od ljudi da jedva čekaju, rekla nam je pjevačica Renata Končić Minea (46), koja je proteklog vikenda nastupala u Primoštenu, no radi nestanka struje koncert je morala odgoditi.

Primošten je jedno od dalmatinskih mjesta koje se može pohvaliti ljetnim gužvama, brojnim posjetiteljima, ali i zabavnim programom. Proteklog vikenda u staroj jezgri grada publiku je zabavljala upravo Minea, ili ih barem pokušavala zabaviti, dok se nije dogodila “viša sila”. Pjevačica je u kratkoj ružičastoj haljini izašla na pozornicu pred stotinama obožavatelja koji su iščekivali ples i pjevanje uz hitove “Rano”, “Vrapci i komarci”, “Razonoda”..., no “Tesla” im je pomrsio planove. Usred veselja Primošten je ostao bez električne energije pa se tako Mineu nije moglo ni vidjeti ni čuti.

- Otpočetka smo imali problema sa strujom i onda je nakon pete pjesme skroz nestala. Saznali smo da se rastopio neki dio trafostanice, ne znam baš detalje i ne razumijem se posebno u to. Pola Primoštena je dobilo struju možda sat vremena nakon nestanka, a ostali u 10 ujutro - rekla nam je Minea.

- Nismo bili u panici, ljudi su bili fenomenalno raspoloženi. Žao mi je što smo morali prekinuti jer je baš puno ljudi stiglo. Od samog početka je bilo ludilo pa mi je najviše žao zbog publike koja je došla. Kad su shvatili da neće biti ništa od povratka struje, lagano su se počeli razilaziti - ispričala nam je pjevačica.

Primoštenci neće ostati uskraćeni za njezin koncert jer je već u potrazi za novim terminom.

Ipak, u komentarima na društvenim mrežama su se javili ljutiti pratitelji, ali ne da napadnu pjevačicu, nego da iznesu kritike na račun Hrvatske. “I to ti je Hrvatska”, “Nabavite agregat za svaki slučaj”, pisali su.

storyeditor/2023-12-21/PXL_201223_107757475.jpg | Foto: Neva Zganec/pixsell

Dok se HEP bavio strujom, Minea se družila sa Sašom Kopljarom, kolegom s kojim radi na Novoj TV, a uskoro će imati nastupe i u drugim gradovima. Ploče, Lovreć, Zadar, Sinj, Blatnica, Stankovci, Pag, Ninski Stanovi, Prelog, Markuševec..., samo su neka od mjesta koja će posjetiti tijekom ljetne turneje. A u pauzi od nastupa našla je vremena za odmor na Lošinju, i to kod pobjednika showa “Tvoje lice zvuči poznato” Alena Bičevića. Zajedno su otišli i na avanturu zrakom. Njegova majka i sestra iznenadili su je kuponom za let avionom 300 metara iznad kvarnerskog tla. Let je trajao 15-ak minuta, a u jednom trenutku je Minea pokušala i upravljati zrakoplovom.

Foto: Privatni album

- Vozio nas je mladi pilot od svega 23 godine, ali s već velikom dozom iskustva. Osjetila sam na nekoliko minuta kako je to voziti avion, da vidim kako funkcionira. I minimalni pokret volanom se jako osjeti - rekla nam je Minea prije nekoliko dana i dodala:

- Inače se bojim visine, ali smo već bili pred gotovim činom pa nisam mogla birati ha, ha. Bilo mi je to prvo iskustvo i ponovila bih ga opet jedino na prepad.