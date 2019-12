Minea o planovima za obitelj: 'Na djeci ću sigurno poraditi...'

Srce mi je veliko kao kuća. Ovo je bilo novo iskustvo za mene, govori nam pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea (42). S Franom Ridjanom prvi put je ove godine vodila humanitarni božićni koncert “Želim život” za Zakladu “Ana Rukavina” na zagrebačkom glavnom trgu.

- U samo nekoliko sati građani su opet pokazali svoju darežljivost, skupili smo gotovo 1,3 milijuna kuna, rezultati su sve bolji i bolji iz godine u godinu - priča. Humanitarni projekti, ističe, ispunjavaju je kao osobu. Prije dvije godine vodila je jedan takav, “Dom iz snova”, u kojem se pomagalo potrebitima.

- I dan-danas me zaustavljaju na cesti i traže pomoć. Takav projekt opet bih pristala raditi. Uvijek, opet i zauvijek - kaže Minea, koju smo “uhvatili” za intervju između snimanja “In Magazina” i koncerata.

- Još nisam počela razmišljati o poklonima. Tolika je konfuzija s obvezama, što televizijskim, što glazbenim. Jedan dan mi je premalo da stignem sve. Možda prolongiram poklone za siječanj - govori kroz smijeh. Veseli se blagdanskim ritualima s obitelji koje ne propušta ni za što na svijetu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Badnjak i Božić uvijek provodim u krugu obitelji, nikad ne nastupam. Toga se držim otkad pjevam. Odmalena je mama bila zadužena za meni, a tata, brat i ja smo kitili bor - priča. Sad se bratova obitelj proširila pa pazim da se i nećacima sviđa bor. Uvijek imamo veliki bor. Tata je zadužen za jaslice, koje sam tradicionalno izrađuje. A bor kitimo na Badnjak, ni dan ranije. Tata nam ne da. Nekad sam ga nagovarala da ga okitimo dan, dva prije, ali nema šanse, govori Minea. Mama Slavonka je, dodaje, zadužena za meni.

- Veliki smo gurmani. Inače pazim na liniju jer se s kilogramima borim cijeli život, ali u prosincu si dam malo oduška. Velika sam ljubiteljica slatkog pa pokleknem. Od siječnja opet strogi režim. Pravilna prehrana i vježbanje - govori. U 2020. ući će radno i plesno. Ujutro na dječjem dočeku u Solinu, a Novu godinu na ludom partyju ‘90-e u Karlovcu s Ellom i Ivanom Banfić (50). Deset i više godina, dodaje, nije mogla pjevati mladenačke hitove “Good Boy”, “Uberi ljubicu”..., ali kad su prije pet godina dance kraljice, kako im tepaju, stale zajedno na binu na nagovor organizatora i zapjevale hitove 90-ih, a publika s njima uglas pjevala, povratka više nije bilo.

- Nama je to mali maturalac. Nije mi bilo jednostavno pjevati te pjesme nakon 15-ak godina. Kad moram zapjevati ‘Vrapci i komarci’, prvo mi se zavrti u glavi, a onda kad vidim publiku kako pjeva, ispunjena sam. Ti prvi nastupi s Ellom i Ivanom bili su mi neobični. No publika je ta koja ponese koncert, napravi ‘boom’ koji treba. Sad sam se priviknula, a interes publike ne jenjava. I to me najviše fascinira. Pa u prvim redovima su mladi koji se tad nisu ni rodili - priča s osmijehom na licu. Devedesete, kaže, pamti po smijehu, pozitivi, ležernosti...

- Ne bih ništa mijenjala, ništa nije bilo namješteno, kako sam ja odrastala, tako su se mijenjale moje pjesme. Nisam bila opterećena hoću li imati hit, gažu, hoće li me ljudi voljeti. Na početku su me pogađali negativni komentari, ali sam se s vremenom naučila nositi s njima - kaže i nastavlja:

- Da danas krećem s glazbenom karijerom, možda bih odustala. Sve je drukčije, mašinerija mladih i super vokala je velika. No i ako uspiju nešto napraviti, teško opstanu na našoj estradi, što mi je žao. Ni devedesetih nije bilo lako, morao si se izboriti za svoju poziciju, a u mojim počecima imala sam sreće da sam dospjela u ruke menadžera Borisa Šuputa i jako sam tužna što više nije danas među nama. Bio je veliki profesionalac koji me držao kao kap vode na dlanu. Počela sam pjevati sa 16 godina u rock grupi Kontesa Nera, a onda je uslijedila audicija za pjevačicu u Srebrnim krilima nakon što je Vlatka Pokos izašla iz benda. Prošla sam audiciju, no Šuput je tad inzistirao da radimo na mojoj solo karijeri. Tad je i Tajči otišla iz Hrvatske i taj ‘prostor’ je bio prazan. Došla je Dora 1995. Imala sam 17 godina i cijeli tim iza sebe. Pjesma ‘Good Boy’ otvorila mi je vrata ovog estradnog svijeta. Imala sam sreću da su mi roditelji i brat uvijek bili potpora i u svakom trenutku sam mogla računati na njih. Bila sam sramežljivije dijete, uvijek sam u društvu bila po strani, pa ih je iznenadilo što želim na binu - prisjetila se.

Često se pisalo o njezinu povlačenju iz glazbe, ali Minea kaže da to nije tako. Iz medijskog života se povukla, ali uvijek je pjevala i nastupala.

- Nikad nisam htjela biti rob glazbe i estrade. Glazba mi je bila džeparac, nikad izvor prihoda. Uz nastupe sam diplomirala, radila u maminoj firmi, pa turističkoj agenciji, marketinškom odjelu automobilske kuće... Htjela sam uživati u glazbi, a ne se opterećivati gažama i hitovima - priča Minea, koja već dugo surađuje s Huljićima.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Prvih sedam godina kad sam počela surađivati s njima, izdavali smo po jedan album na godinu. Da sutra dođem Tončiju i pitam ga za pjesmu, vjerujem da bi mi je napisao. On je duša od čovjeka, danas smo veliki prijatelji - kaže.

Imala sam puno sreće što su Tonči i Vjekoslava stajali iza mene i vodili mi karijeru od početaka. Mislim da je bitno da iza mladog pjevača stoji dobar tim, da ima plan, da zna što želi, bez obzira na to hoće li se publici svidjeti ili ne, jer moraš biti svoj. Uspjeha preko noći nema, kao što to danas mnogi mladi misle, dodaje Minea.

Automobilska nesreća odvukla ju je od glazbe par godina. Borila se s napadajima panike i anksioznošću, no srećom, danas je to iza nje.

- Bilo mi je jako teško. Jedno vrijeme budila sam se svaku noć u 2 sata s lupanjem srca. Prvi poziv bio je prema mami. Kad bi legla kraj mene, zaspala bih kao beba. Probdjela je uz mene noći i noći. Nezgodno je bilo i s nastupima, popela bi se na binu, počelo bi lupanje srca, a ja se nisam mogla koncentrirati na glazbu. Tad sam shvatila da to moram riješiti, a ne gurnuti pod tepih - priča.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Za sebe kaže da je ziherašica, no kad su je pozvali u “Tvoje lice zvuči poznato” prije nekoliko godina, odlučila je prevladati svoje strahove. I nije pogriješila jer nakon toga došao je poziv Nove TV da vodi “In Magazin”. Treme, kaže, nije bilo, ali je bilo velike odgovornosti.

- Sretna sam i zahvalna na svemu što mi se dogodilo nakon tog showa - kaže Minea, koja privatni život drži daleko od očiju javnosti.

- Naravno, ljudi me pitaju kad ću se udati, imati djecu. Moj tempo života je takav da sam, nasreću ili nažalost, profitirala više u poslovnom smislu nego na privatnom planu. Voljela bih biti majka, obožavam djecu, imam nećake Evu i Mateja. Oni su ko moja djeca, ne mogu reći da mi nije žao što nemam svoju, ali nikad se nisam opterećivala time. Tako je sve trebalo biti. Netko gore ima plan za sve nas, a očito na mom planu još nije bilo upisano brak i djeca - priča i dodaje kako razmišlja o posvojenju djece.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- To je moja velika želja. Na tome ću definitivno poraditi. Kao mala sam mislila da ću posvojiti djece koliko imam svoje. No smatram i da za posvojenje djeteta treba suživot s osobom koja će te voljeti i poštovati, udvoje je sve lakše, a dijete zaslužuje i oca i majku. Uvijek sam gledala brak mojih roditelja, u mojim očima taj brak nema nijednu mrlju, nikad ih nisam vidjela ni čula da se svađaju, dan-danas se nakon toliko godina braka podupiru, žive u ljubavi. Naravno, imaju rasprava, ali usadili su mi neke vrijednosti i ne pristajem na nešto manje od toga jer vidim da se može. Možda je to razlog zašto se još nisam ostvarila na tom planu, no ni za što u životu nije kasno. Imam jako veliko i otvoreno srce prema tome - kaže.

Početkom ove godine otkrila je da je nakon sedam godina veze prekinula s umirovljenim nogometašem Slađanom Ašaninom (47). Na pitanje je li otvorena za nove veze, rekla je kratko:

- Nije uvijek kraj kad se čini da je kraj.

No može je osvojiti muškarac sličan njoj, dodaje, koji ima toplinu, razumije ju, iskren je i tolerantan je. Uostalom, odavno je, kaže, prešla tezu da joj dečko mora biti zgodan, visok i plav. Iako su joj 42 godine, nije opterećena starenjem. Pobornica je prirodnog.

- Ne osuđujem nikog tko ide na estetske operacije. Bojim se noževa. Jedino mi je žao prekrasnih žena koje su zaglibile u operacije koje im nisu baš potrebne - govori.