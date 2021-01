Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović (54) cijepio se danas protiv korona virusa pred kamerama, skupa s deset ministara.

POGLEDAJTE VIDEO: Branka se prva u Hrvatskoj cijepila protiv korona virusa

Predsjednik je cjepivo protiv korone primio u Uredu predsjednika, a pred kamerama se pojavio u opuštenom izdanju.

Odjenuo je zelene hlače military stila te je imao majicu kratkih rukava, na kojoj je bio grb Počasno-zaštitne bojne, pristožerne postrojbe Glavnog stožera OS-a RH, zadužene za izvršavanje počasno-ceremonijalnih zadaća za potrebe državnog i vojnog vrha.

- Pozivam sve koji žele, ali i one koji ne žele da se cijepe, i ono sigurno pomaže. Mislim da u onom trenu kada bude više cjepiva nego onih koji su se voljni cijepiti, da će doći do preokreta. To je bolje, a ne manje loše. To je sve što mogu reći. Ljudi, cijepite se - rekao je predsjednik.

Ministar financija Zdravko Marić (43) na cijepljenju je pokazao nesvakidašnje izdanje.

Odjenuo je usku bijelu majicu koja je istaknula mišiće na prsima, rukama i trbuhu.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić (41) došao je također u nešto opuštenijem izdanju na cijepljenje.