Ljubav koja je porušila sve granice, zbog koje su ostavili svoje obitelji, domove, sve…, da budu zajedno dok ih smrt ne rastavi. Tako se, najjednostavnije može opisati ljubavna priča Mire Furlan i njezina supruga Gorana Gajića. U skladnom i prilično mirnom braku, daleko od očiju javnosti, bili su 28 godina.

Živjeli su poput svih sretnih parova, kao da ona nije bila prvakinja zagrebačkog HNK, a on proslavljeni redatelj. Živjeli su jednostavno, bez pompe i glamura, uživali u sitnicama, pažnji, zajedništvu. Mira je voljela baviti se svojim vrtom. Goran joj je pomagao čupati bršljan. Pogled na rascvjetale makove bio im je poput joge.

Voljeli su hodati po šumi, šetati uz more, družiti se sa susjedima. Dok je Mira čitala, kako je rekla, dobre i pametne knjige, Goran joj je puštao glazbu. I donio čašu dobrog crnog vina u predvečerje. Njezin prerani odlazak uništio je idilu. Danas za njom žali Hrvatska, Srbija, cijela regija…

Šuti se o događanjima u njezinom životu 1991., koje je glumica teško podnosila i zbog kojih je potražila pomoć psihijatra. Proglasili su je izdajicom, vrijeđali je, ostavljali prijeteće poruke, a sve zbog - ljubavi. One koja se rodila u pogrešno vrijeme. Mira je u rijetkim intervjuima govorila kako se s Goranom upoznala na brodu koji ih je vozio za Vis.

Svidjelo joj se kako se držao za jarbol i pomislila je kako je pred njom čovjek koji se ničeg ne boji. Prije njega imala je ljubavnih razočaranja. Njezine veze s, kako je govorila, muškarcima koji se boje žena, nisu mogle završiti dobro. Goran joj je već svojom pojavom ulijevao sigurnost. Rekla je da je na prvu znala da je on čovjek za nju.

- Pjevala sam jedno ljeto s grupom Le Cinema na maloj morskoj turnejici s Vladom Divljanom. To ljeto mi je jako važno jer sam tada upoznala budućeg supruga Gorana, nakon čega se moj život bitno promijenio. Zanimljivo je da je moje ‘glavno’ pjevanje bilo vezano uz Davora Slamniga s kojim sam napravila zanimljiv konceptualni muzički projekt, ploču 'Mira Furlan i Orkestar Davora Slamniga', ali puno važnije od toga je da mi je u život donijelo Gorana - rekla je Mira u intervjuu za 24sata.

Krajem 80-ih živjeli su na relaciji Zagreb - Beograd. Mira je puno radila u Srbiji, a i Goran je svaki slobodni trenutak koristio da dođe u Zagreb. Bili su češće skupa nego parovi koji su živjeli u istom gradu. Zbog ljubavi su srušili sve prepreke, nije bilo zida koji bi ih te 1991. zaustavio. Da ostanu zajedno, bili su primorani odseliti se u Ameriku. Par je spakirao kofere i otišao u nepoznato. Ona je zbog svega beskrajno patila, on ju je tješio, hrabrio da nastavi živjeti uzdignute glave.

Hrvatski glumci Gajića opisuju kao dobrog i poštenog čovjeka, prije svega toplog, časnog. Kolege s kojima je Mira studirala kažu da je glumica bila iznimno osjetljiva i da bi joj nastavak kazališne karijere u zagrebačkom HNK i Jugoslavenskom dramskom pozorištu donio više sreće od uspjeha u Americi. Tadašnja događanja u Hrvatskoj zaljubljenima nisu ostavili izbora.

- Nacionalnost svoga muža doznala sam tek iz hrvatskog tiska, nikad nisam to znala, pitala, niti me zanimalo. Ne mogu pristati na to da je neprijatelj netko tko je druge nacionalnosti - rekla je Mira u jednom od intervjua.

- Otišli smo jer smo pokušavali sačuvati zdrav razum. Sve ono što se dogodilo s Mirom, otkaz u kazalištu, medijski linč, bila je ne kap koja je prelila čašu, nego vodopad - dodao je Goran.

Ni u tim trenucima jedan drugome nisu ispuštali ruku. Radili su sve da prežive. I da se vole. Goran je radio kao dostavljač, asistent montaže i montažer, a Mira kao konobarica, prodavačica i kao prevoditeljica. Kad bi došli doma, umorni i zagrljeni sjeli bi ispred televizora.

Vjenčali su se 1993., a 1998. dobili su sina Marka Lava. Goran je bio uz Miru dok je rađala. Promatranje rođenja njihova jedinca Goran je nazvao čudom. Porod se zakomplicirao, Mira je morala roditi carskim rezom, a Goran je kasnije rekao kako svoju ženu poznaje izvana i iznutra.

U Americi je Mira od 1994. do 1998. glumila u čak 110 epizoda serije 'Babylon 5', a od 2004. do 2008. glumila je u seriji 'Izgubljeni'. Zbog učestalih snimanja i slave koju je stekla, privatni život nije ispaštao. Ni u jednom trenutku Mira nije zanemarila obitelj. Sina je učila poštenju, uvažavanju svih ljudi bez obzira na boju kože ili nacionalnost.

Najvažnije joj je bilo usaditi mu čast i poštenje. Zajedno su uživali u svakom trenutku Markova odrastanja, prvim zubićima i osmjesima. Kad su se otvorile prilike da Mira ponovo glumi u Hrvatskoj, a Goran režira u Srbiji, redatelj je radije govorio o obitelji nego o poslovima.

- Ni Mira, ni ja nismo ljudi koji mogu dugo nositi bijes u sebi i hraniti se lošim emocijama. Brinemo o sinu, odlazimo u planine, šetamo - rekao je Gajić 2012.

Bio je uz nju u trenucima kad je došla bolest. Ni tad joj nije ispuštao ruku. Za protjeranom glumicom danas plače cijela regija, no samo su dva srca istinski ranjena. Goranovo i Markovo.