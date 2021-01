Njezine uloge ambasadorice Delenn u 'Babylonu 5' i Danielle Rousseau u seriji 'Lost', Miri Furlan donijele su kultni status među obožavateljima znanstvene fantastike.

Tome u prilog govore i brojni intervjui koje je davala o tim serijama i dugo nakon što je završilo njihovo snimanje.

Kada su je u intervjuu iz 2012., objavljenom na dragoncon.org, tražili da opiše svoj lik ambasadorice Delenn, rekla je samo jednu riječ - plemenita. I upravo kao takvu su ju mnogi obožavatelji serije doživljavali.

- To mi je bilo prvi put u životu da radim tako nešto, da igram istu ulogu pet godina. Glumcima, ne mogu reći da im dosadi, ali može se dogoditi da postanu prekomotni u ulozi. To postane kao obuvanje starih papuča. Zato se moraš držati budnim, inspirirati se i postavljati si izazove. To ponekad može biti problem. No opet, Joe Straczynski je uvijek jako zanimljivo pisao, a ponekad nas je i iznenadio. Nikada nije bilo dosadno, nikada nije bilo isto. Imala sam i odlične partnere, bili smo baš dobra ekipa i to je bilo sretno mjesto za raditi - opisala je tada izazove s kojima se susrela u 'Babylonu 5'.

U intervjuu iz 2014. za Darkmatterzine, osim o Delenn, progovorila je i o svojoj ulozi u seriji 'Lost'.

Za ekipu iz 'Babylona 5' je rekla kako je to jedina glumačka ekipa s kojom se i dalje čuje te da su svi postali pravi prijatelji.

- Nešto se dogodilo na tom setu među glumcima što nas je sve jako povezalo. Nisam nikada prije ni poslije doživjela tako nešto - rekla je.

Komentirala je i svoju ulogu Danielle Rousseau u seriji 'Lost'.

- Bilo je to mješovito iskustvo. Sada kada gledam, u retrospektivi, imala sam prevelika očekivanja od svog lika. To je mogao biti divan lik, ali nikada nije doživio svoj potencijal. Bilo je frustrirajuće. Ipak, uživala sam na Havajima - rekla je za Darkmatterzine.com.

Koliki dojam je njezin lik ostavio na fanove, pokazuje i YouTube intervju za The Ares Studios od prošle godine, u kojem je, 22 godine nakon završetka snimanja serije, opet govorila o Delenn i tome kako je dobila ulogu.

- Bila je to jedna od mojih prvih audicija u Americi. Sasvim slučajna audicija. Ja sam zaboravila na nju, oni me nisu nikad nazvali. I onda, sasvim slučajno, moj suprug je imao prikazivanje svog dokumentarca, a moj agentica je rekla da bih i ja trebala otići u Los Angeles s njim, da vidim grad. I otišla sam, a dok sam bila tamo, moja agentica je bila dovoljno pametna da nazove ljude iz Babylona 5. Barem se nadam da se tako dogodilo. Nazvala me i rekla da me žele vidjeti, kad sam već u Los Angelesu. I tada sam otišla na još jednu audiciju, pa još jednu i onda smo počeli snimati film. Uvijek se pitam što bi bilo da nisam išla s Goranom, samo kao njegova supruga, kao paket. Što bi bilo da nisam bila tamo, bi li me zvali da sam ostala u New Yorku? Život je pun takvih malih sitnica koje se spoje i stvore tvoj put - ispričala je.

Nakon što je završilo snimanje 'Babylona 5' 1998. godine, pokušala je objasniti zašto je lik ambasadorice Delenn bio tako snažan, a pokazalo se i omiljen desetljećima kasnije.

- Ambasadorica Delenn je izvanredan lik. Ona kombinira toliko mnogo različitih osobina. Čvrsta je, ali i ranjiva. Jaka je, ali ženstvena, Ona je miroljubiva, ali može biti ratoborna. Ima dubinu i duhovnost, ali može biti smiješna i opuštena s vremena na vrijeme. Zbog toga mislim da je ona odličan uzor, ne samo za žene, nego za sve - rekla je o svojoj najpoznatijoj ulozi.

'Babylon 5'

'Babylon 5' trajao je od 1993. do 1998., a sve je počelo pilot filmom 'Babylon 5: The Gathering' koji je prvi put prikazan 22. veljače 1993.. Nakon uspjeha filma, počelo je snimanje serije, a prva epizoda prikazana je 26. siječnja 1994. Serija je imala pet sezona. Uz seriju se veže još šest filmova i spin-off serija 'Crusade', koja je imala 13 epizoda. Autor serije je Joe Michael Straczynski.

'Lost'

'Lost' je je američka televizijska serija čiji su autori Jeffrey Lieber, J. J. Abrams i Damon Lindelof, a koja se u SAD-u prikazivala od 22. rujna 2004. do 23. svibnja 2010. godine na televizijskoj mreži ABC. Serija prati živote različitih skupina i ljudi, ponajprije preživjele putnike avionske nesreće (let Sydney-Los Angeles) koji su se srušili na misteriozni tropski otok negdje u Južnom Pacifiku.