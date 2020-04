Mirić priznao krivnju: Dobio je tri mjeseca kućnog pritvora...

Mitar Mirić priznao je krivnju, pa potpisao sporazum. To je epilog privođenja i pritvaranja poznatog 63-godišnjeg srpskog pjevača narodne glazbe kojeg je u petak popodne iz hotela Crowne Plaza u Novom Beogradu, policija odvela u pritvor s još 20-ak osoba.

Mitar Mirić je omiljeni pjevač bjegunca pred hrvatskim pravosuđem Z.M. koji je često znao zapjevati Mirićev hit ‘Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine’. Osim što je noć proveo u pritvoru, Mitar Mirić nije pred prekršajnim sucem imao nikakvih privilegija.

Navodno je dobio čak tri mjeseca kućnog pritvora zbog kršenja zabrane okupljanja, piše beogradski Informer koji je prvi objavio i ekskluzivnu fotografiju iz hotelskog bara Crowne Plaze.

Na njoj se vidi da su stolovi puni, a konobar raznosi pića. Osim Mitra Mirića privedeno je još nekoliko poznatih osoba. Šef beogradske policije Vladimir Rebić je izjavio:

- Njihov propust je što su ušli u restoran i bilo ih je više od pet. Odgovornost je obostrana - i pojedinačna, ali i organizatora. Postoji odluka Vlade da oni koji se bave tom djelatnošću ne mogu isporučivati piće i hranu, već samo dostavu.

Mirić nije jedina poznata osoba koju je policija privela u petak. Navodno je među 20 osoba bio i pjevač Radiša Trajković Đani, njegova supruga, sin Miloš i snaha. Tu je bio i nogometaš Aleksandar Prijović kao i poznati beogradski odvjetnik Marko Slijepčević. U baru su priveli čak i jednu trudnicu, ali je nju policija pustila kući.

Svi ostali proveli su noć u zatvoru, a u subotu su izašli pred suca koji ih je teretio za kazneno djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima u vrijeme epidemije, javili su iz državnog odvjetništva u Beogradu.

Ali to nije sve. Estradne zvijezde u Srbiji očito ne mare previše za strogu zabranu okupljanja i izlaženja, pa je u subotu priveden još jedan poznati pjevač. Ovaj put policija je uhvatila Milu Kitića.

- Kitić je u vrijeme policijskog sata bio u poznatom restoranu, pa su intervenirali. Pjevač spada u rizičnu skupinu građana jer ima 68 godina, a ovim postupkom je strogo prekršio sva pravila. Estradnjaci ne shvaćaju da nisu izuzeti iz ove situacije, da nisu iznad zakona i da moraju jednako odgovarati za njihovo kršenje kao i bilo tko drugi - naglasili su u policiji.

Nitko za sada nije posvjedočio je li Kitić ovaj put zapjevao svoj hit iz 2003. - ‘Policijo, oprosti mi, što bežim zbog nje’ i je li mu to pomoglo. Glazbenicima su već tjednima nastupi odgođene ili otkazani. Nitko se još ne usuđuje prognozirati do kada će biti bez posla i kakve će to posljedice ostaviti na njihove karijere.

