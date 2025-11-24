'Miris Grada' donosi svježinu na domaću alternativnu rock scenu

Na domaćoj alternativnoj sceni se rađa novo ime koje će unijeti prijeko potrebnu svježu energiju i iskrenost među mlade slušatelje – Miris Grada, mladi bend iz Karlovca koji upravo izbacuje svoj prvi singl 'Daj odrasti'. Riječ je o pjesmi s kojom će se svaka osoba poistovjetiti te je savršena najava za njihov debitantski album koji će ugledati svjetlo dana početkom 2026.

Foto: PROMO

Bend postoji od početka ove godine te je do njega došlo potpuno spontano, iz prijateljskih druženja, a sad već stoje na pragu svog prvog izdanja.

'Pitao sam svoje prijatelje Iana (gitara) i Maru (bubanj), koji su svirali sa mnom u jednom cover bendu, jesu mi voljni pomoći u snimanju i oni su pristali. Kada je došla prva prilika svirati uživo, početkom 2025. godine, pozvali smo našeg zajedničkog prijatelja Andriju da uleti na bas gitaru i od tada sviramo u ovoj postavi.”, govori frontmen benda Kevin Štefanac.

Foto: PROMO

Zvuk Mirisa Grada spaja alternativni rock, indie i pop punk senzibilitet, s naglaskom na zabavne mladenačke tekstove koji savršeno dočaravaju muke svakodnevice – ''Daj odrasti' je nastala jednog dana kad sam napravio glupu šalu pred tadašnjom djevojkom i njena reakcija je doslovno bila 'Daj odrasti'. To mi je stavilo bubu u uho i navelo me na razmišljanje o tome kako su rane dvadesete čudan period života. Tekst je napisan iz perspektive ljudi u mojem životu koji kritiziraju tu dječačku stranu mene koju ne želim ostaviti u prošlosti.', ispričao je Kevin.

Foto: PROMO

Spot za novi singl je već vani i idealno prenosi energiju pjesme: 'Dio gdje mi sviramo je bio sniman u Karlovcu, a dio gdje se odvija glavna radnja je sniman u Zagrebu. Trebali smo imati element sa pukotinom na ogledalu koje smo kupili taj dan, a kad smo trebali napravit tu pukotinu na ogledalu, slučajno smo razbili cijelo ogledalo u komadiće.', požalio se bend koji se nada da to neće donijeti 7 godina nesreće, već upravo suprotno.

Miris Grada donose upravo ono što domaćoj sceni nedostaje - autentičnost, emociju i glas generacije koja traži svoje mjesto. Album izlazi početkom sljedeće godine, a to je tek početak priče.

Singl "Daj odrasti" možete slušati na svim streaming servisima.

POGLEDAJTE SPOT: