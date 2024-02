Mirjana Gönz, Simplicia, Ivana Banfić i Drele nam otkrili: 'Kao da se maturanti opet okupljaju!'

Devedesete su bile nezamislive bez rođenog showmana Dreleta i njegova Dreletronica. Danas ga gledamo kao političara, nekad smo se za trbuh držali, nismo se mogli prestati smijati njegovim forama. Beskrajno duhovit, zabavan, svi smo htjeli biti blizu njega. Kad su ga pozvali na Megadance Party, pomislio je: 'Joj, pa kaj bum stavil na sebe? Staru oblekicu iz 90-ih ne mogu navući na sebe, mislim da mi je i šal premalen'. Ali odmah je krenuo s pripremama. I ide mu.

- Vaga u kupaonici tvrdi da sam od Nove godine smršavio četiri kilograma. Živim u režimu ko Hugh Jackman! Vježbam i koreografiju, zasad mi odlično ide stajanje u mjestu. Za osmišljavanje scenskog pokreta angažirao sam Mišu Kovača, on ima iskustva s tim stvarima - priča Drele.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

'Stotine cura išle su prema Borisu...'

Jedva čeka vidjeti kolege, osobito Boytronica iz ET-ja, kojem je na koncertu 1996. dao žvakaću gumu i nikad mu je nije vratio. Pamti i nastup s na kojemu je bio s Borisom Novkovićem.

- Stotine djevojaka okupile su se oko Borisa, ali jedna se uporno probijala prema meni. Sav ponosan, zauzeo sam cool stav, a ona me je pitala da joj nabavim Borisov autogram - preko veze! - govori Drele.

Nema cure, danas gospođe, koja 90-ih nije pjevala 'Nisi me bio vrijedan ti'. Mirjana Gönz u Areni će taj megahit ponovno otpjevati. Jedva čeka s ekipom popričati o tome što koga, nakon 30 godina, boli i koje tablete pije.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

Uzbuđena je, iako se isprva malo dvoumila jer nije lako nakon toliko godina odmah 'uskočiti' u Arenu Zagreb. Ali onda je prevladala neka nostalgija. Modna kombinacija već je spremna i čeka svoj 'izlaz' iz ormara. Devedesete pamti kao razdoblje puno entuzijazma.

Mirjana Gönz: 'Djelovali smo kao sekta'

- To je poslijeratno vrijeme koje je u sebi nosilo nadu da je najgore prošlo i da dolazi vrijeme blagostanja i mira. Dance scena je imala svoju priču. Možda sam subjektivna, ali čini mi se da su producenti i autori glazbe i teksta u to vrijeme puno manje kalkulirali, bili neopterećeni i kreativniji kad su stvarali pjesme. Kad se sjetim koliko smo često svi zajedno nastupali, ne bi me čudilo da smo djelovali kao sekta - govori Mirjana, koja se danas više ne bavi glazbom.

- Pjevanje me više zanima kao znanost, kako funkcionira pjevački mehanizam, kako psiha utječe na glas, u slobodno vrijeme čitam i slušam puno o tome. Istražujem vlastiti glas i blokade, pjevam kad mi se pjeva, šutim kad mi se ne pjeva. Danas je moj posao nešto drugo: zbrajam, oduzimam, dijelim i množim i pratim porezne zakone. Nije mi žao što sam napustila glazbenu scenu. Da sam pjevanje osjetila kao svoj poziv, sigurno je da bih ostala na glazbenoj sceni, ali to se nije dogodilo - dodaje Gönz.

Da će to biti superparty, vjeruje i Ivana Banfić. Nema naslovnice na kojoj nije bila. I danas njezine pjesme, dance hitovi, čuju se na svakom partyju, fešti, a bez njezine 'Šumice' - ne prolazi nijedna zabava. Obradovala se da su se organizatori toga dosjetili, a jako dobro zna s kakvim se žarom te pjesme pjevaju i nakon 30 godina.

Ivana Banfić je spremna: 'Kostim je riješen'

- Popularne su jer su ostale u ljudima. To je još ono zadnje kad su mladi izlazili i više se družili po klubovima. Danas se više druže na društvenim mrežama nego što fizički idu u diskoteku. Onda to ljudima ostane u sjećanju, taj dio. Bila je kvalitetnija glazba za to vrijeme jer mi smo željeli zapeti. I doveli smo u Hrvatsku, cijela ta ekipa menadžera, i pjevača, i performera, pokret koji su mladi prihvatili. To je to, izbacila nas je generacija mladih. Oni su izabrali da im se to sviđa i to je postalo hit - govori Ivana.

I danas je svaki drugi dan koncertno aktivna. Baš kao i 90-ih želi da ljudi dođu na koncert, da plešu, uživaju, da zajedno šire tu energiju. Za Arenu je spremna još od početka godine.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

- Sve sam već pripremila. Lagano treninzi, teretana i tako to. Kostim je riješen. Bit će u stilu 90-ih, kad su bile moderne šljokice, srebrno, lude frizure... Veselim se što ću sresti kolege koje nisam vidjela stvarno dugo. To mi je milo oko srca - rekla je Ivana.

Simplicia: 'Trebale su mi godine da vratim zdravlje'

Simplicia, pravog imena Diana Vunić, doživljava Megadance Party kao okupljanje maturanata nakon 30 godina. Nije ju trebalo posebno nagovarati, iako se u jednom trenu povukla sa scene i iz javnog života. Trebala joj je promjena. Testirala je svoj autorski potencijal, dokazala si je da ima nos za stvaranje hitova, počela pop jazz projekt na kojem je bila producentica i autorica glazbe.

Nakon što je snimila pjesmu za koju joj je tekst napisao Arsen Dedić i kojom se htjela vratiti na glazbenu scenu, sve je stalo jer se razboljela.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

- Trebale su mi godine i godine, puno istraživanja i rada na sebi da vratim zdravlje. Umjesto realizacije novog albuma i povratka na scenu fokus mi je bio zdravi život - dodaje Simplicia, no uspjeh u glazbi joj je nezaobilazan.

- Lagana jazzy pjesma koju sam zadnju snimila i koja nije nigdje javno izvedena niti emitirana naći će kao dio filmske glazbe u jednom holivudskom filmu koji će se snimati - najavljuje.