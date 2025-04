Mirjana Mikulec u provodu bila do samog kraja, zabavljala ih je Rozga: 'Pjevala je cijelu večer...'

Bilo je zaista predivno i veselo. Jelena Rozga je pjevala cijelu večer – teško je izdvojiti koju pjesmu nije izvela. Svaka njezina pjesma je pravi hit, govori nam dizajnerica interijera Mirjana Mikulec, nakon što je protekle subote uživala u provodu s prijateljima u zagrebačkom restoranu.

- Jelenu rado slušam, mi smo i privatno dobre. Upoznale smo se davno, a u našim godinama se vrijeme više ne broji - rekla je Mikulec kroz smijeh.

Osim Jelene Rozge, koja je bila zadužena za glazbeni dio večeri, među poznatim licima pojavila se i Mirnа Maras.

Najljepši trenuci zabave uvijek su oni koje dijelim s ljudima koji su mi najdraži. Teško je izdvojiti samo jedan, jer najposebniji trenuci su oni kad pjevamo i plešemo zajedno. Mi smo ekipa i jednostavno uživamo u društvu jedni drugih. Vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima su moj način da napunim baterije i održim ravnotežu – s osmijehom ističe Mikulec.

Uz društvene događaje, Mirjana vrijedno radi i na novim profesionalnim izazovima. Otkrila nam je da uskoro izlazi njezina nova knjiga.

Zagreb: Mirjana Mikulec, gošća u studiju 24sata | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Posla ima puno, to je neosporno, ali istovremeno se trudim uživati u malim, dragocjenim trenucima. Ove godine obilježavam dvadeset godina karijere pa su mnogi projekti posvećeni upravo ovom jubileju, od emisije InDizajn do posebne knjige koja će ispričati moj dosadašnji poslovni put te na jednom mjestu objediniti najdraže projekte i nagrađivane interijere. Izlazi početkom lipnja i donosi nešto novo i drugačije i vrlo osobno, veselim se što ću to podijeliti s publikom - najavila je Mikulec.