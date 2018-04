Mirko Filipović spasio psiće s ulice: 'Dali su mi stotine pusa'

sinoc kod mosta u mojoj Privlaci vidim dva napustena psića kako spavaju na travi uz cestu.vjerovatno su tu izbačeni iz auta.čujem danas da su danima tu.bojali su se ali su ipak nakon nekon vremena dosli do mene,nahranio sam ih i vode im dao a oni zauzvrat stotine pusa dali.puni su krpelja a ja sam skinio one koje sam mogao,ostali su presitni i nemogu bez pribora.ujutro cu ih odvesti kod rodjaka u garazu i u utorak kod veterinara,da poskida sve krpelje i da ih cijepi.ukoliko netko zeli udomiti ove nesretnike neka me kontaktira.psi su jako mladi,koliko mogu vidjeti oko godinu dana imaju max,a moguce i manje ali veterinar ce tocno odrediti starost.ukoliko se netko odluci pruziti im dom,psi ce biti cijepljeni,čipirani i kastrirani tako da nece biti nikakvog troska oko njih.psići su predragi i da nemam toliko svojih uzeo bi ih ja sebi.nadam se da ce se netko tko zeli psa a ne pati od toga da pas mora biti neka ekskluzivna pasmina, javiti da ih udomi☺️