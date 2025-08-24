Obavijesti

Komentari 4
PROMJENA KOD VODITELJICE

Mirna Berend za 24sata: Dosta su me farbali, sretna sam sijeda

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
Mirna Berend za 24sata: Dosta su me farbali, sretna sam sijeda
Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Na 28. Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku Đani Stipaničev osvojio prvu nagradu! Mirna Berend se vratila u voditeljske vode s novim imidžem

Prošloga petka bila je u Šibeniku prva večer 28. Dalmatinske šansone, posvećena Vinku Coci, dok je u subotu bila natjecateljska večer s 25 novih pjesama. U voditeljskim ulogama bila su dva poznata televizijska lica - Mirna Berend i Branko Uvodić.

Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025.
Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Pa cijeli život vozim bicikl. Imala sam malu pauzu, ali nisam zaboravila voziti - slikovito je svoj "povratak" u voditeljske vode opisala Mirna Berend.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
NA DALMATINSKOJ ŠANSONI
FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda

Na pozornici se pojavila u dugoj crnoj haljini, a "predstavila" je i novi imidž, dugu sijedu kosu, koju je svezala u rep.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

- Dosta su me farbali, nema više. Ostat ću sijeda do kraja života. Komentari drugih me ne zanimaju, ne čitam ih i ne slušam, ja sam zadovoljna - rekla je voditeljica.

Već drugi dan bila je u svom domu, "uživam, tako mi je najbolje", dodala je. No, priznaje da je lijepo bilo vratiti se u "taj svijet".

'KAD SE LJUDI ZAVOLE'
Povijesni preokret na klapskoj sceni: Dušan Šarac iznenadio sve uoči Dalmatinske šansone

- Bilo je kao na maturalcu. Sad sam se prisjetila kako je bilo u školi - kroz smijeh nam je ispričala Mirna Berend.

Prvu nagradu žirija na 28. Dalmatinskoj šansoni Šibenik osvojio je Đani Stipaničev s pjesmom "Bit ćemo zajedno".

Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025.
Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Drugu nagradu osvojio je Mate Grgat s pjesmom "Prekriži se i pomoli", dok je treću dobio Dino Miklaužić s pjesmom "Plavi akvarel". Ženska klapa Preženca osvojila je najviše glasova publike, a izveli su pjesmu "Da sam bar".

EMOTIVNA VEČER U ŠIBENIKU
Na prvoj večeri Dalmatinske šansone zapjevali u čast Vinku Coci: Pogledajte atmosferu...

Posebnu nagradu dobio je i Nenad Ninčević, onu za "očuvanje dalmatinske pisme", Martin Kosovec dobio je nagradu za debitanta, a kantautorska nagrada pripala je Zorici Andrijašević Dona.

Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025.
Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Umjetnička direktorica festivala Tommi Mischell dobila je na dar od majke Dražena Petrovića, Biserke, Draženov zlatnik i Draženovu loptu... 

