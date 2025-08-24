Na 28. Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku Đani Stipaničev osvojio prvu nagradu! Mirna Berend se vratila u voditeljske vode s novim imidžem
Mirna Berend za 24sata: Dosta su me farbali, sretna sam sijeda
Prošloga petka bila je u Šibeniku prva večer 28. Dalmatinske šansone, posvećena Vinku Coci, dok je u subotu bila natjecateljska večer s 25 novih pjesama. U voditeljskim ulogama bila su dva poznata televizijska lica - Mirna Berend i Branko Uvodić.
- Pa cijeli život vozim bicikl. Imala sam malu pauzu, ali nisam zaboravila voziti - slikovito je svoj "povratak" u voditeljske vode opisala Mirna Berend.
Na pozornici se pojavila u dugoj crnoj haljini, a "predstavila" je i novi imidž, dugu sijedu kosu, koju je svezala u rep.
- Dosta su me farbali, nema više. Ostat ću sijeda do kraja života. Komentari drugih me ne zanimaju, ne čitam ih i ne slušam, ja sam zadovoljna - rekla je voditeljica.
Već drugi dan bila je u svom domu, "uživam, tako mi je najbolje", dodala je. No, priznaje da je lijepo bilo vratiti se u "taj svijet".
- Bilo je kao na maturalcu. Sad sam se prisjetila kako je bilo u školi - kroz smijeh nam je ispričala Mirna Berend.
Prvu nagradu žirija na 28. Dalmatinskoj šansoni Šibenik osvojio je Đani Stipaničev s pjesmom "Bit ćemo zajedno".
Drugu nagradu osvojio je Mate Grgat s pjesmom "Prekriži se i pomoli", dok je treću dobio Dino Miklaužić s pjesmom "Plavi akvarel". Ženska klapa Preženca osvojila je najviše glasova publike, a izveli su pjesmu "Da sam bar".
Posebnu nagradu dobio je i Nenad Ninčević, onu za "očuvanje dalmatinske pisme", Martin Kosovec dobio je nagradu za debitanta, a kantautorska nagrada pripala je Zorici Andrijašević Dona.
Umjetnička direktorica festivala Tommi Mischell dobila je na dar od majke Dražena Petrovića, Biserke, Draženov zlatnik i Draženovu loptu...
