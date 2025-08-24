Mirna Berend za 24sata: Dosta su me farbali, sretna sam sijeda

Prošloga petka bila je u Šibeniku prva večer 28. Dalmatinske šansone, posvećena Vinku Coci, dok je u subotu bila natjecateljska večer s 25 novih pjesama. U voditeljskim ulogama bila su dva poznata televizijska lica - Mirna Berend i Branko Uvodić.

Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Pa cijeli život vozim bicikl. Imala sam malu pauzu, ali nisam zaboravila voziti - slikovito je svoj "povratak" u voditeljske vode opisala Mirna Berend.

Na pozornici se pojavila u dugoj crnoj haljini, a "predstavila" je i novi imidž, dugu sijedu kosu, koju je svezala u rep.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

- Dosta su me farbali, nema više. Ostat ću sijeda do kraja života. Komentari drugih me ne zanimaju, ne čitam ih i ne slušam, ja sam zadovoljna - rekla je voditeljica.

Već drugi dan bila je u svom domu, "uživam, tako mi je najbolje", dodala je. No, priznaje da je lijepo bilo vratiti se u "taj svijet".

- Bilo je kao na maturalcu. Sad sam se prisjetila kako je bilo u školi - kroz smijeh nam je ispričala Mirna Berend.

Prvu nagradu žirija na 28. Dalmatinskoj šansoni Šibenik osvojio je Đani Stipaničev s pjesmom "Bit ćemo zajedno".

Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Drugu nagradu osvojio je Mate Grgat s pjesmom "Prekriži se i pomoli", dok je treću dobio Dino Miklaužić s pjesmom "Plavi akvarel". Ženska klapa Preženca osvojila je najviše glasova publike, a izveli su pjesmu "Da sam bar".

Posebnu nagradu dobio je i Nenad Ninčević, onu za "očuvanje dalmatinske pisme", Martin Kosovec dobio je nagradu za debitanta, a kantautorska nagrada pripala je Zorici Andrijašević Dona.

Šibenik:Održana završna večer 28. Dalmatinske šansone Šibenik 2025. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Umjetnička direktorica festivala Tommi Mischell dobila je na dar od majke Dražena Petrovića, Biserke, Draženov zlatnik i Draženovu loptu...