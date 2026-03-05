Obavijesti

Show

Komentari 0
U PETAK NA KIOSCIMA

Zvuči li vam ovo lice poznato? Kako je Martina Stjepanović na jedan dan postala Merlinka...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zvuči li vam ovo lice poznato? Kako je Martina Stjepanović na jedan dan postala Merlinka...
1
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Posebna ponuda/Profimedia/Promo

SAMO UZ 24SATA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Admiral

U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter (35) zablistala je poput prave filmske dive. Pred novom članicom žirija popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", koji počinje ove nedjelje, 8. ožujka, na malim ekranima Nove TV, posebno je uzbudljivo životno razdoblje - na proljeće stiže sin.

MARTINA STJEPANOVIĆ: Naučila sam reći 'ne' kad mi se ne sviđaju glumačke ponude...
Naučila sam reći 'ne' kad mi se ne sviđaju glumačke ponude...


- Sretnica sam, zaista nemam nikakvih mučnina od početka trudnoće i baš uživam - rekla nam je glumica, koja se bez problema vrtjela na štiklama transformirana u Merlinku toliko vjerno da smo na trenutke imali osjećaj da ispred nas stoji fatalna plavuša.

OTKRILA JE I SPOL Zvijezda serije 'U dobru i zlu' je trudna! 'Beba stiže na proljeće'
Zvijezda serije 'U dobru i zlu' je trudna! 'Beba stiže na proljeće'

Ususret Oscarima pogledali smo "Martyja Veličanstvenog", koji je nominiran u devet kategorija. Na razgovor smo "priveli" i Amara Bukvića, koji je osvojio TV publiku ulogom Tome Domazeta u "Divljim pčelama".

SAMO UZ 24SATA Stjepan Perić za Cafe: Dobro došli u 'Bečku školu', fala svima kaj nas u tol'kom broju pratite
Stjepan Perić za Cafe: Dobro došli u 'Bečku školu', fala svima kaj nas u tol'kom broju pratite

U vremeplovu smo se prisjetili glazbenog velikana Ive Robića. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od 'Golih vijesti' do vijesti da postaje baka: Evo kako se mijenjala Gianna Apostolski
POZNATA SPLIĆANKA

FOTO Od 'Golih vijesti' do vijesti da postaje baka: Evo kako se mijenjala Gianna Apostolski

Poznata Splićanka Gianna Apostolski ovih je dana podijelila sretne vijesti. Objavila je kako će postati baka malene djevojčice. Giannu smo nekoć gledali u "Golim vijestima", a lani se vratila pred kamere. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera
POZIRALA SA SINOM

Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera

Brenin sin Viktor objavio je fotografiju s majkom, a mnogi su primijetili da ona ne nosi šminku te je obasipali komplimentima. Evo kako je Lepa Brena izgledala tijekom karijere
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje u četvrtak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026