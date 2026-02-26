Stjepan Perić za Cafe: Dobro došli u 'Bečku školu', fala svima kaj nas u tol'kom broju pratite

Divna su to vremena bila kad se u svakodnevnom govoru moglo reći "Bečka škola". Označavalo je to neke manire, lijepo ponašanje, ophođenje prema bližnjima na nivou... Upravo ono čega u ovoj kakofoniji svega i svačega, svakakvih likova koji ne zaslužuju javni prostor, posvema nedostaje. Upravo suprotno takvom djelovanju, na scenu je stupila "Bečka škola".

Riječ je o serijalu čiji nam isječci zadnjih mjeseci iskaču na društvenim mrežama i u pravilu poprave dan. Autori su Daniel Kušan, ujedno i redatelj, te Stjepan Perić, koji igra glavnu ulogu. Riječ je o imaginarnoj Gimnaziji Matije Gupca koja se nalazi u jednako tako imaginarnom zagorskome mjestu Veselišću. Mi smo o serijalu razgovarali sa Stjepanom Perićem, koji glumi ravnatelja Eugena Mohorovičića Katančića, srednjeg imena Oktavijan.

