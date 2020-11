Mirna nakon showa: 'Pomičem granice na treninzima, držim se'

<p><strong>Mirna Posavec</strong> (29) iz Donjeg Dragonošca sudjelovala je u četvrtoj sezoni 'Života na vagi'. U show je ušla sa 135 kilograma, a do kraja sezone izgubila je više od 50 kilograma. Po izlasku iz showa nije stala na tome, već je nastavila s treninzima i zdravom prehranom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24 pitanja</strong></p><p>Sudjelovala je u emisiji 'Život iza vage' i ispričala je voditeljici <strong>Marijani Maci Džolić</strong> (43) i treneru<strong> Edi </strong>kako uspijeva održavati težinu.</p><p>- U jutro, kad se dignem, poželim ići na trening jer je to nešto što me ispunjava i nakon čega se osjećam jako dobro. Ne mogu nekome objasniti onaj 'pump' koji se osjeti nakon treninga i znam da je to nešto dobro za moje tijelo pa se zato držim toga i ne odustajem - objasnila je Mirna.</p><p>Svladala je zdravu prehranu, a njezin je jelovnik danas potpuno drugačiji od onoga prije showa. </p><p>- Svakodnevno probijam svoje granice na treninzima, to je nešto što mi je ostalo - rekla je Posavec. </p><p>Osim što se osjeća bolje i zdravije, Mirna je svladala neke svoje strahove poput plivanja, čega se užasno bojala.</p><p>- Od ljeta nisam bila na moru, ali sad nemam problema, mogu sama ući u vodu, bez straha i panike - objasnila je. </p><p>Osim toga, na društvenim mrežama redovito pokazuje što jede i daje poticaj svojim pratiteljima. Neki od njih redovito joj poručuju kako i oni rade slastice kao Mirna i koriste njezine recepte, naročito oni kojima je postala uzor u skidanju kilograma. Hvale je kako joj obroci izgledaju jako ukusno i primamljivo.</p><p> </p>