S obzirom da su bujni umovi pri\u010du razigrali do te mjere da se mnogi iznenade kad sretnu mog ZiZo-a i mene pa se \u010dude da nismo \u20182\u010celos\u2019...valja navesti kako je individualna i velika gradacija simptoma\u261d\ufe0f. To nikako ne umanjuje osobna iskustva pacjenata diljem svijeta o kojima je u moru informacija, poluinformacija i mnogo nepoznanica bilo malo, ili pak nimalo rije\u010di. Neki su nakon moje objave osvijestili problem, zahvalili, slali dobronamjerne savjete, a neki ne razumiju dok ih osobno ne o\u0161ine, ali svakako imaju kategori\u010dki stav i ne libe ga se nimalo biranim rije\u010dima, ne samo podijeliti, ve\u0107 nametati kao apsolutnu istinu. Rasprave takve isklju\u010dive naravi su uzaludne, ali nije uzaludno imati \u0161to vi\u0161e informacija i poticati na prevenciju i odgovorno pona\u0161anje. Ako je i samo jedan medju vama osvijestio problem nakon moje objave mnogo sam u\u010dinila\ud83d\ude4c Zdravi i veseli bili! Ja jesam\ud83d\udcaa . #budimoodgovorni #postcovid19





