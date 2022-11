Miro Bajlo iz 'Života na vagi' u showu izgubio 42 kg, a sada trči maraton: 'To je ono što te drži!'

Nekadašnji kandidat 'Života na vagi', Zadranin Miro Bajlo, otkrio je kako je nakon showa zadržao dobre navike te je počeo trčati, a potom se i uputio na maraton.

- Prvi polumaraton istrčao sam 23. listopada. Jedini sam kandidat 'Života na vagi' kojem je to uspjelo. Pripremao me prijatelj i trener trčanja Ivan Tuta i na tome sam mu jako zahvalan. Preko ljeta sam tri puta tjedno bio u 'Školi trčanja Zadar', a početkom rujna sam dobio tjedni program kojeg sam uredno odrađivao. Tijekom polumaratona vladala je takva euforija u Ljubljani da je to ono što te drži cijelo vrijeme - rekao je Miro u intervjuu za RTL.

Foto: Pčelarko Omoti/Facebook

Kazao je kako cijeli grad živi za ljubljanski maraton, a ako nemaš motivaciju ili posustaneš, ljudi te guraju naprijed.

- Imao sam neke male krize na 18. kilometru. Nekoliko kilometara prije naletio sam na ekipu koja je išla na maraton dug 42.2 kilometra, koja me prepoznala iz emisije i onda je krenulo: ‘hajdemo, možeš ti to’. Prije same utrke dobio sam puno poruka podrške od prijatelja i kuma Bare, Marka i trenera Marija Mlinarića i ostalih prijatelja - dodao je.

Otkrio je kako je s nekim kandidatima postao jako dobar prijatelj te čak i kum, a istaknuo je i da mu je najveća motivacija za ovaj pothvat bila biti zdraviji i dobro se osjećati.

- Rijetki su trenutci da nemam motivaciju za trening. Kada treniram i kada mi je teško sjetim se dana kad nisam mogao ni potrčati i idem dalje… Najbitnije je prominiti svoje stare životne navike i ono najteže, izaći iz zone komfora te posložiti svoju glavu. Također, važno je i imati cilj u životu te težiti da ste sve bliže isto - zaključio je Bajlo.

Miro je u showu izgubio 42 kilograma, a nakon što je ispao učlanio se u Triatlon klub Zadar te je tako sport postao dio njegova života. Prije 'Života na vagi' imao je i zdravstvenih poteškoća, a prebolio je i plućnu emboliju.

